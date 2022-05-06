Российский рынок акций накануне показал нехарактерную для последнего времени стабильность. После возврата к 2400 п. амплитуда колебаний индекса МосБиржи резко снизилась. По сути, рынок стоял на месте. Инвестстратег объяснил, почему рост цен не в силах сдержать даже США

Почти все основные голубые фишки показали относительно ровные результаты. Привычной разнонаправленной динамики среди наиболее ликвидных акций практически не наблюдалось.

Все это непременно отразилось и на торговых объемах. В акциях индекса наторговали всего на 17 млрд руб. Это трехлетний минимум. Только лишь три акции показали оборот выше 1 млрд руб.: Сбербанк-ао, Газпром и Лукойл.

Стоит ли сегодня ожидать изменения ситуации? На наш взгляд, нейтральная динамика по индексу МосБиржи сохранится. В преддверии длинных выходных участники могут занять выжидательную позицию, если только не будет появляться каких-то важных общерыночных новостей. Одним из таких инфоповодов может стать финальный вариант обсуждаемого в ЕС шестого пакета санкций. Его параметры ранее уже были освещены, однако в СМИ появляются сообщения об отсутствии полного компромисса по поводу ограничений на поставки российской нефти в Европу.

По индексу МосБиржи сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключаем просадки обратно к 2300 п. Сверху техническим препятствием выступает район около 2500 п.

В понедельник и вторник торги на российском фондовом и валютном рынках проводиться не будут. Следующая торговая сессия — 11 мая.

Отказ от расписок. В четверг российские компании массово начали сообщать об отказе от программ депозитарных расписок на западных площадках. Это вынужденная мера ввиду недавно принятого закона, однако ряд эмитентов все-таки попросили Правительство дать им возможность сохранить листинг. Пока непонятно, какое решение по этому поводу будет принято Минфином. Прецедентов еще не было.

Отказываются от программ АДР/ГДР: Акрон, Аэрофлот, Газпром, Интер РАО, Лукойл, МосЭнерго, Сбербанк.

Сделали запрос на сохранение программ АДР/ГДР: АФК Система, Магнит, ММК, НЛМК, Новатэк, Норникель, Татнефть.

Рубль остановился. Курс USD/RUB пытается нащупать дно. Вчера была попытка отскочить от уровня 66. Тем не менее навес из продавцов-экспортеров пока все еще высокий. Для подтверждения разворота тренда необходим более устойчивый отскок курса или же дальнейшее смягчение мер валютного контроля. Учитывая чрезмерный рост рубля, вероятность ослабления ограничений в ближайшие дни высокая.

В последние недели мы почти каждый день наблюдаем повторяющийся сценарий, когда в самом начале сессии на рынке появляются крупные продавцы, продавливающий котировки USD/RUB вниз. Это четко видно на минутных или 5-минутных графиках. Так вот отсутствие такой утренней просадки в будущем может стать намеком на торможение волны укрепления рубля.

Цены на нефть Brent закрепились выше $110. В четверг фьючерсы выросли на 0,7%. Ключевым фактором поддержки выступает риск ограничения поставок из России в ЕС. При этом фактор локдаунов и падения спроса в КНР хоть и значим, но все-таки расценивается в качестве временного явления.

Принятое вчера решение стран ОПЕК+ по повышению потолка добычи еще на 432 тыс. б/с не играет никакой роли. Страны картеля уже давно добывают меньше уровня допустимых квот, так что расширение лимитов не указывает на соразмерное увеличение объемов производства. Соответственно и реакция цен на нефть отсутствует.

Другим важным событием отрасли стало заявление Минэнерго США о том, что страна осенью сделает заявку на восполнение стратегических резервов (SPR). На первом этапе это будет 60 млн баррелей. Кажется, что момент для объявления такой новости выбран крайне неудачный. Ведь в конце марта Байден объявил о продаже 180 млн баррелей из SPR с целью сдерживания нефтяных роста. Но зачем сообщать сейчас о восполнении запасов, не совсем понятно. Эффект от принятых ранее мере в некоторой мере теряется.

В последние недели сокращение SPR в США происходит быстрыми темпами за все время ведения статистики Управления энергетической информации (EIA). За прошлый год запасы упали на 43 млн баррелей, с 638 до 595. А в этом году всего за 4 месяца они уже снизились на 40 млн и продолжат активно сокращаться вплоть до выборов в Конгресс США осенью.

На рынке акций США вчера произошел полный разворот вниз после 3%-го отскока, спровоцированного итогами заседания ФРС. Индекс S&P 500 в четверг упал на 3,3%, что отражает сохранение гигантского навеса продавцов.

На дневном свечном графике вчерашнее "поглощение" выступает крайне негативным сигналом, который лишь подтверждает сохранение общей нисходящей среднесрочной тенденции. Риски обновления годовых минимумов по S&P 500 в ближайшие недели высокие.

На фоне ужесточения ДКП и скорого сокращения баланса ФРС (падения ликвидности) участники рынка склонны фиксировать позиции в рисковых активах. Как бы не успокаивал рынки Джером Пауэлл, многие инвесторы видят рост рисков полноценной рецессии в США. В этой ситуации акции высокотехнологичных компаний не выглядят защитной историей. Так, накануне индекс Nasdaq Composite потерял сразу 5%, обновив минимумы с декабря 2020 г. Он ушел в фазу так называемого медвежьего рынка, так как потери с исторических максимумов превысили 20%.

Показательны вчерашние смелые прогнозы Банка Англии. Регулятор ожидаемо поднял ключевую ставку с 0,75% до 1,00%, а также принял решение начать продажу корпоративных облигаций с сентября. При этом прогноз уровня инфляции на этот год повышен с 5,75% сразу до 10,25% — рекорд за 42 года. В свою очередь, в 2023 г. Банк Англии допускает сокращения (!) ВВП на 0,25% против ранее ожидавшегося роста на 1,25%. В 2024 г. экономика вырастет всего на 0,25% против ранее ожидавшегося подъема на 1%. То есть даже в базовом сценарии получается, что будет экономическая стагнация в условиях повышенной инфляции. В ФРС делать такие консервативные прогнозы по экономике США пока не торопятся.

Бумаги в фокусе

Газпром (+1,9%). Страны ЕС пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Подобная риторика европейских чиновников позитивна для настроений инвесторов в отношении акций Газпрома. Ключевым драйвером для бумаг в мае станет тема дивидендов. Инвесторы в базовом сценарии рассчитывают примерно на 50 руб., однако отсутствие коммуникаций со стороны компании по этой теме увеличивает неопределенность.

Мечел-ао (+3,9%), Мечел-ап (-2,9%). Бумаги продолжают расходиться в динамике из-за дивидендного фактора. Отчетность Мечела по РСБУ за I квартал 2022 г. показывает, что на дивиденды по префам может быть направлено не более 3,04 млрд руб. или всего 21,9 руб. на одну акцию. Соотношение АО/АП выросло с 0,35 в январе до текущих 0,76. Эти уровни уже выглядят близкими к справедливым.

В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты Enbridge, Cigna, TELUS, DraftKings и др.