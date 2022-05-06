Трейдеры не хотят торговать на майских
Российский рынок акций накануне показал нехарактерную для последнего времени стабильность. После возврата к 2400 п. амплитуда колебаний индекса МосБиржи резко снизилась. По сути, рынок стоял на месте.
Почти все основные голубые фишки показали относительно ровные результаты. Привычной разнонаправленной динамики среди наиболее ликвидных акций практически не наблюдалось.
Все это непременно отразилось и на торговых объемах. В акциях индекса наторговали всего на 17 млрд руб. Это трехлетний минимум. Только лишь три акции показали оборот выше 1 млрд руб.: Сбербанк-ао, Газпром и Лукойл.
Стоит ли сегодня ожидать изменения ситуации? На наш взгляд, нейтральная динамика по индексу МосБиржи сохранится. В преддверии длинных выходных участники могут занять выжидательную позицию, если только не будет появляться каких-то важных общерыночных новостей. Одним из таких инфоповодов может стать финальный вариант обсуждаемого в ЕС шестого пакета санкций. Его параметры ранее уже были освещены, однако в СМИ появляются сообщения об отсутствии полного компромисса по поводу ограничений на поставки российской нефти в Европу.
По индексу МосБиржи сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключаем просадки обратно к 2300 п. Сверху техническим препятствием выступает район около 2500 п.
В понедельник и вторник торги на российском фондовом и валютном рынках проводиться не будут. Следующая торговая сессия — 11 мая.
Отказ от расписок. В четверг российские компании массово начали сообщать об отказе от программ депозитарных расписок на западных площадках. Это вынужденная мера ввиду недавно принятого закона, однако ряд эмитентов все-таки попросили Правительство дать им возможность сохранить листинг. Пока непонятно, какое решение по этому поводу будет принято Минфином. Прецедентов еще не было.
Отказываются от программ АДР/ГДР: Акрон, Аэрофлот, Газпром, Интер РАО, Лукойл, МосЭнерго, Сбербанк.
Сделали запрос на сохранение программ АДР/ГДР: АФК Система, Магнит, ММК, НЛМК, Новатэк, Норникель, Татнефть.
Рубль остановился. Курс USD/RUB пытается нащупать дно. Вчера была попытка отскочить от уровня 66. Тем не менее навес из продавцов-экспортеров пока все еще высокий. Для подтверждения разворота тренда необходим более устойчивый отскок курса или же дальнейшее смягчение мер валютного контроля. Учитывая чрезмерный рост рубля, вероятность ослабления ограничений в ближайшие дни высокая.
В последние недели мы почти каждый день наблюдаем повторяющийся сценарий, когда в самом начале сессии на рынке появляются крупные продавцы, продавливающий котировки USD/RUB вниз. Это четко видно на минутных или 5-минутных графиках. Так вот отсутствие такой утренней просадки в будущем может стать намеком на торможение волны укрепления рубля.
Цены на нефть Brent закрепились выше $110. В четверг фьючерсы выросли на 0,7%. Ключевым фактором поддержки выступает риск ограничения поставок из России в ЕС. При этом фактор локдаунов и падения спроса в КНР хоть и значим, но все-таки расценивается в качестве временного явления.
Принятое вчера решение стран ОПЕК+ по повышению потолка добычи еще на 432 тыс. б/с не играет никакой роли. Страны картеля уже давно добывают меньше уровня допустимых квот, так что расширение лимитов не указывает на соразмерное увеличение объемов производства. Соответственно и реакция цен на нефть отсутствует.
Другим важным событием отрасли стало заявление Минэнерго США о том, что страна осенью сделает заявку на восполнение стратегических резервов (SPR). На первом этапе это будет 60 млн баррелей. Кажется, что момент для объявления такой новости выбран крайне неудачный. Ведь в конце марта Байден объявил о продаже 180 млн баррелей из SPR с целью сдерживания нефтяных роста. Но зачем сообщать сейчас о восполнении запасов, не совсем понятно. Эффект от принятых ранее мере в некоторой мере теряется.
В последние недели сокращение SPR в США происходит быстрыми темпами за все время ведения статистики Управления энергетической информации (EIA). За прошлый год запасы упали на 43 млн баррелей, с 638 до 595. А в этом году всего за 4 месяца они уже снизились на 40 млн и продолжат активно сокращаться вплоть до выборов в Конгресс США осенью.
На рынке акций США вчера произошел полный разворот вниз после 3%-го отскока, спровоцированного итогами заседания ФРС. Индекс S&P 500 в четверг упал на 3,3%, что отражает сохранение гигантского навеса продавцов.
На дневном свечном графике вчерашнее "поглощение" выступает крайне негативным сигналом, который лишь подтверждает сохранение общей нисходящей среднесрочной тенденции. Риски обновления годовых минимумов по S&P 500 в ближайшие недели высокие.
На фоне ужесточения ДКП и скорого сокращения баланса ФРС (падения ликвидности) участники рынка склонны фиксировать позиции в рисковых активах. Как бы не успокаивал рынки Джером Пауэлл, многие инвесторы видят рост рисков полноценной рецессии в США. В этой ситуации акции высокотехнологичных компаний не выглядят защитной историей. Так, накануне индекс Nasdaq Composite потерял сразу 5%, обновив минимумы с декабря 2020 г. Он ушел в фазу так называемого медвежьего рынка, так как потери с исторических максимумов превысили 20%.
Показательны вчерашние смелые прогнозы Банка Англии. Регулятор ожидаемо поднял ключевую ставку с 0,75% до 1,00%, а также принял решение начать продажу корпоративных облигаций с сентября. При этом прогноз уровня инфляции на этот год повышен с 5,75% сразу до 10,25% — рекорд за 42 года. В свою очередь, в 2023 г. Банк Англии допускает сокращения (!) ВВП на 0,25% против ранее ожидавшегося роста на 1,25%. В 2024 г. экономика вырастет всего на 0,25% против ранее ожидавшегося подъема на 1%. То есть даже в базовом сценарии получается, что будет экономическая стагнация в условиях повышенной инфляции. В ФРС делать такие консервативные прогнозы по экономике США пока не торопятся.
Бумаги в фокусе
Газпром (+1,9%). Страны ЕС пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Подобная риторика европейских чиновников позитивна для настроений инвесторов в отношении акций Газпрома. Ключевым драйвером для бумаг в мае станет тема дивидендов. Инвесторы в базовом сценарии рассчитывают примерно на 50 руб., однако отсутствие коммуникаций со стороны компании по этой теме увеличивает неопределенность.
Мечел-ао (+3,9%), Мечел-ап (-2,9%). Бумаги продолжают расходиться в динамике из-за дивидендного фактора. Отчетность Мечела по РСБУ за I квартал 2022 г. показывает, что на дивиденды по префам может быть направлено не более 3,04 млрд руб. или всего 21,9 руб. на одну акцию. Соотношение АО/АП выросло с 0,35 в январе до текущих 0,76. Эти уровни уже выглядят близкими к справедливым.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты Enbridge, Cigna, TELUS, DraftKings и др.
https://1prime.ru/experts/20220506/836836598.html