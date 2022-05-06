В четверг цены на нефть сделали рывок вверх, но закрыли торги лишь сдержанным снижением. Информационный фон оставался стабильным. Ключевые факторы, влияющие на цены, остаются актуальны и частично компенсируют друг друга.

С одной стороны, повышательное давление продолжают оказывать риски на стороне предложения, главным образом связанные с ограничениями на поставки российской нефти и дефицитом свободных производственных мощностей ОПЕК. С другой стороны, высокие цены уже начинают оказывать разрушительное влияние на спрос, в то время как потребление топлива в Китае пострадало из-за карантина в Шанхае.

Фьючерсы Brent на дневном графике пробили верхнюю границу большого двухмесячного треугольника и два дня подряд закрывают торги на занятых рубежах. С технической стороны этот сигнал дает все основания ожидать продолжения роста. Ближайшей целью выступает зона $115-116 за баррель, преодоление которой откроет пространство для движения к $123-124.

На этой неделе Еврокомиссия представила план по отказу от российской нефти. Страны ЕС должны в течение 6 месяцев полностью отказаться от поставок нефти и до конца года — от поставок нефтепродуктов. Отдельные страны, в том числе Венгрия и Словакия, получают исключения и могут растянуть срок до конца 2023 г. Также ЕК предлагает ввести запрет для европейского бизнеса на все услуги по транспортировке и страхованию российских нефтяных грузов.

Объем выпадающих российских поставок к концу года может составить 2 млн б/с нефти и 1,5 млн б/с нефтепродуктов. Эти поставки необходимо перенаправить на внутренний рынок или в Азию, поскольку в противном случае придется сокращать добычу. Риски, связанные с этим, стали ключевым фактором, поддержавшим рост цен на этой неделе.

Страны ОПЕК+ продолжают повышать квоты на добычу в соответствии с утвержденным ранее планом. На следующий месяц квоты выросли на 432 тыс. б/с, но большая часть членов альянса добычу повысить не сможет. Свободными резервными мощностями располагают Саудовская Аравия и ОАЭ, но о перераспределении квот в их пользу речи сейчас не идет. Всех участников альянса это устраивает, так что объем предложения ОПЕК+ будет оставаться ограниченным. Встречи ОПЕК+ все меньше привлекают внимание рынка и практически не оказывают влияния на котировки.

В четверг США анонсировали первые сделки по восполнению стратегического нефтяного резерва (SPR). В начале апреля страна заявила о масштабной продаже нефти из SPR, которая составит 180 млн барр. на 6 месяцев или 1 млн б/с. Вчера стало известно, что 60 млн барр. на восполнение этого объема планируется законтрактовать уже осенью и загрузить в SPR в начале 2023 г.

Судя по всему, администрация США рассчитывает, что к концу 2022 г. цены на нефть ощутимо снизятся, что позволит восполнить запасы. С точки зрения влияния на рынок подобные заявления выглядят преждевременными. Актуальная ситуация на стороне предложения позволяет сомневаться в том, что к осени 2022 г. состояние рынка нефти может кардинально измениться.

В то же время выпуск нефти из SPR пока идет значительно медленнее, чем было объявлено. В апреле суточные поставки из резервов оказались в пределах 525 тыс. б/с, почти в 2 раза ниже заявленных объемов.

Устойчивый тренд на укрепление доллара США является негативным фактором для доступности сырья, цены на которое номинированы в американской валюте. Сильный доллар делает его дороже для держателей других валют. На текущий момент на валютном рынке развивается именно такая ситуация, что оказывает сдерживающее влияние на нефтяные цены. После заседания ФРС США в среду индекс доллара DXY развернулся к снижению, но уже на следующий день вновь вернулся к максимумам. В четверг это стало ключевым фактором, повлиявшим на разворот нефтяных котировок к снижению внутри дня.

Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. Фьючерсы на Brent сегодня растут на 0,4% и торгуются на уровне $111,4 за баррель.