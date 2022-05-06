Российский фондовый рынок перед началом очередной укороченной торговой недели не демонстрирует склонности к развитию уверенного роста и остается ниже краткосрочных сопротивлений по индексам Мосбиржи и РТС (2500 и 1150 пунктов соответственно). Последнее предупреждает о возможности развития продаж ввиду отсутствия внутренних фундаментальных поводов для роста и признаков улучшения геополитического фона. Важные поддержки для индикаторов расположены у 2190 и 1050 пунктов. СМИ: Хорватия выступила против санкций на российские нефтепродукты

Рубль в конце текущей недели, после обновления очередных максимумов с февраля 2020 года, перешел к коррекционному ослаблению, и, если тенденция сохранится, может продолжить движение к технически важным уровням 68 руб. и 75 руб. против доллара и евро соответственно. Потенциальное ослабление рубля, в свою очередь, будет оказывать давление на индекс РТС, который ранее повышался в том числе благодаря динамике российской валюты.

Нефть начала май у новых локальных максимумов по Brent и WTI соответственно, ожидая официального объявления о вводе эмбарго ЕС против российской нефти, о котором вполне может быть объявлено в начале следующей недели. Данный фактор наряду с ограниченным предложением на рынке может и дальше оказывать поддержку котировкам и способствовать их закреплению, в частности, выше 117 долл. и 115 долл. по Brent и WTI соответственно. На следующей неделе ежемесячные отчеты также представят ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

Из макроэкономических данных в ближайшие дни стоит отметить оценки торгового баланса и инфляции Китая, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган, потребительскую и производственную инфляцию США, а также окончательную оценку потребительской инфляции Германии и России. В Великобритании и еврозоне выйдут данные по промышленному производству, а в Великобритании — первая оценка ВВП за 1-й квартал. В целом на западных площадках после повышения процентных ставок ФРС и Банка Англии установились антирисковые настроения, и нисходящий тренд может оставаться преобладающим и на следующей неделе.

Биржи России до среды останутся закрыты в связи с праздничными днями, после чего будет опубликован доклад Банка России по денежно-кредитной политике. Финансовые результаты за 1-й квартал должна представить РусАгро, а Сбербанк опубликует результаты за апрель текущего года. На западных площадках сезон отчетности подходит к концу, а из наиболее крупных имен ожидается публикация квартальных результатов Duke Energy, Tyson Foods, Microchip, Occidental, Sysco, Electronic Arts, Wynn Resorts и Walt Disney.