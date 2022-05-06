На открытии рубль совершил широкие разнонаправленные движения и вслед за непродолжительным укреплением стал планомерно слабеть, ускорившись в середине торгов. Доллар достигал 70,25 руб., евро приближался к 74,2 руб., после чего валюты резко откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции.

После вчерашнего сильного падения американского рынка сегодня глобальные площадки продолжили снижаться. Просадка стала запоздалой реакцией на итоги заседания ФРС в прошедшую среду, поскольку регулятор дал сигнал о быстром ужесточении монетарной политики. Это обусловлено высокой инфляцией, в то же время рост мировой экономики замедляется, что может лишь усугубиться из-за жесткой политики центробанков. На этом фоне сегодня индекс доллара обновил 20-летний максимум, но после нашего открытия сильно откатился от многолетних вершин.

Несколько сгладило негативный внешний фон более мягкий формат вероятного эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. Некоторым странам дана отсрочка на присоединение к нему до середины или конца 2024 г., остальные должны отказаться от нефтяных поставок из России до конца этого года.

В то же время дополнительное давление на рублевые активы оказывает фактор пятницы. Его действие усиливается тем, что мы вновь уходим на длинные праздничные выходные. Следующая сессия у нас откроется только в среду. Опасаясь реализации в предстоящие дни каких-либо рисков, многие участники выходят из рублевых активов в инвалюту или просто увеличивают в ней позицию.

Российский долговой рынок остается в русле нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI умеренно снижается третью сессию подряд, вновь переписав двухнедельный минимум.