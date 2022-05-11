Цены на нефть в начале этой недели резко упали; ближайший фьючерс на Brent отступил в нижнюю часть ставшего уже привычным диапазона 100-110 долл./барр. Основным фактором откат выступили, по нашему мнению, затягивание согласования в ЕС вынужденные послабления санкционных ограничений на импорт и операции с нефтью и нефтепродуктами из России, среди которых, в частности, по сообщениям СМИ, — отказ от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Способствовали сужению спекулятивной премии в нефтяных котировках и вспышка коррекционных настроений на западных рынках, вызванная крепким долларом и перспективами агрессивного ужесточения политики ФРС, а также опасениями по экономике КНР. Вчерашние данные API о неожиданном росте запасов сырой нефти на 1,6 млн барр. (ожидалось небольшое их сокращение) в США по итогам прошлой недели также не способствовали покупкам.

Впрочем, сегодня утром цены на Brent пытается отскочить и вернуться к отметке 105 долл./барр. Поддержку, по нашему мнению, локальную, оказывают в первую очередь технические факторы (котировки Brent потеряли почти 10%), а также улучшение общерыночных настроений. Ждем перехода рынка нефти в среду к консолидации у текущих уровней в ожидании новых вводных. В центре внимания — официальные недельные данные по рынку энергоносителей в США, а также данные по инфляции в стране.

Мы продолжаем консервативно смотреть на ближайшие перспективы рынка нефти нефти, — отсутствие значимой поддержки от геополитики может способствовать сползанию котировок "под" отметку 100 долл./барр.