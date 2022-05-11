Торговую сессию 10 мая основные американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. S&P 500 поднялся на 0,25%, до 4001 пункта, Nasdaq прибавил 1,30%, Dow Jones потерял 0,26%. Позитивную динамику продемонстрировали технологические компании (+1,52%) и энергетики (+0,91%). Хуже рынка выглядели представители сектора недвижимости (-2,22%) и поставщики коммунальных услуг (-1,21%).

• Biohaven Pharmaceutical (BHVN: +68,39%) получила предложение о покупке от корпорации Pfizer (PFE: +1,75%). В случае реализации сделка, объем которой оценивается в $11,6 млрд, станет самой крупной для Pfizer с 2016 года.

• Sony Group (SONY: +1,43%) отчиталась за первый квартал двукратным ростом операционной прибыли за счет крупных объемов продаж PlayStation. Компания планирует с мая запустить годовую программу обратного выкупа акций на сумму $1,54 млрд.

• Upstart (UPST: —56,42%) превзошел консенсус ожиданий в отношении финансовых показателей за первый квартал, однако снизил собственный прогноз выручки на текущий год с учетом негативного влияния повышения процентных ставок и макроэкономической неопределенности.

Сегодня в центре внимания инвесторов публикация данных о динамике потребительской инфляции за апрель. Фьючерсы на американские индексы указывают на вероятность восходящего движения в течение предстоящих торгов, поскольку инвесторы ожидают замедления роста цен с мартовских +1,2% м/м до 0,2%, а в годовом сопоставлении инфляция, согласно общерыночным прогнозам, составит 8,1% после 8,5% в марте. Этому процессу должны способствовать действия ФРС, направленные на сдерживание роста цен. Если ожидаемая тенденция подтвердится, Федрезерв сможет продолжить постепенный переход к нейтральному уровню ключевой ставки в 2% без дополнительных агрессивных мер по ужесточению ДКП.

Накануне президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает предпочтительным продолжить повышение учетной ставки на 50 б.п. в июне и июле, хотя допустила возможность изменения ставки выше нейтрального уровня в случае необходимости.

• Торги 11 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в плюсе. Японский Nikkei прибавил 0,18%, китайский CSI 300 вырос на 1,44%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,97%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается 1,62%.

• Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $102,5 за баррель. Золото торгуется у отметки $1841 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3380-4030 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в США за апрель. Консенсус-прогноз предполагает, что базовая потребительская инфляция составит 0,4% м/м и 6,0% г/г после 0,3% м/м и 6,5% г/г в марте.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт, до 36.

S&P 500 закрыл гэп, протестировав отметки апреля 2021 года. По итогам сессии 10 мая бенчмарк закрепился на психологически важном уровне 4000 пунктов. Динамика фьючерсов на премаркете указывает на постепенное восстановление котировок. С учетом технической перепроданности акций возможен краткосрочный отскок, однако индикаторы RSI и MACD подтверждают сохранение "медвежьей" тенденции. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка служит диапазон 3850-3900 пунктов.

Сегодня квартальные результаты представит Walt Disney (DIS). Консенсус предполагает, что выручка медиагиганта увеличится на 29% г/г и превысит $20 млрд, а скорректированная EPS поднимется на 51%, до $1,19. Ожидаемые высокие темпы роста во многом обусловлены слабыми результатами за прошлый год, испытавшими давление очередного периода жестких противоковидных ограничений. Факторами поддержки для показателей Disney выступает восстановление сегментов кинопроката, ТВ-рекламы, а также возобновление полноценного функционирования парков развлечений и отелей. В прошлом квартале результаты Disney оказались выше ожиданий рынка. Выручка увеличилась на 34% г/г, превысив консенсус-прогноз на 4,8%. Основным драйвером роста тогда стал сегмент парков развлечений. Полагаем, что данное направление продолжит демонстрировать более быстрые темпы восстановления, чем предполагалось, благодаря повышенной посещаемости и увеличению средней выручки на одного посетителя. Ранее об исключительно высоком спросе, наблюдаемом в парках развлечений Universal, уже заявляла Comcast. Слабым местом в отчетности Disney могут стать результаты стриминг-направления. Однако компания способна опередить Netflix благодаря предстоящей летом экспансии в 42 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Это драйвер обеспечит ускоренное расширение базы подписчиков сервиса Disney+, численность которых к концу сентября, по нашим оценкам, способна вырасти до 150-155 млн. По состоянию на конец 2021 года аудитория стриминга Disney составляла почти 130 млн.