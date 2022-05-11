Сегодня на отечественном рынке акций преобладали слабонегативные настроения. Под давлением пребывали наиболее ликвидные фишки нефтегазового и металлургического секторов, которые отыгрывали снижение цен на сырье во время "длинных" выходных в РФ. Так, "медвежья" динамика прослеживалась в акциях ЛУКОЙЛ (-1,6%), Роснефть (-0,4%), Татнефть (-1,6%). Исключением стали бумаги Газпрома (+0,9%), поддерживаемые новостями о согласовании поставок газа с Украиной. Из металлургов под распродажу попали бумаги Норникеля (-2,9%), Полюса (-3,0%), НЛМК (-2,0%). Отметим, что ряд сталелитейщиков (Северсталь: +1,3%%; ММК: +0,4%) пытаются продолжить восходящий тренд, чему способствует благоприятная техническая картина.

Из аутсайдеров торгов выделим также сектор телекоммуникаций (МТС: —1,5%; Ростелеком: —0,5%) без видимых новостей.

Несмотря на пессимизм в ключевых секторах, ряд индустрий выглядел вполне неплохо. Одним из них стал менее ликвидный сектор химической промышленности (Фосагро: +5,6%; Акрон: +2,6%), акции которого довольно волатильны. Ключевую поддержку индустрии продолжает оказывать благоприятная ценовая конъюнктура на рынке минеральных удобрений. Также вполне неплохо смотрелись акции электроэнергетических предприятий (ИнтерРАО: +0,9%; Россети: +1,9%). Заметим, что Россети намерены отменить листинг на Лондонской фондовой бирже.

Технически индекс МосБиржи завтра может продемонстрировать легкий рост, приблизившись к отметке 2400 пунктов. В случае отсутствия аппетита инвесторов к риску, возможно продолжение снижения индекс МосБиржи, однако не ниже 2330 пунктов.