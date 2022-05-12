Пара доллар-рубль в среду снизилась к отметке 67,2 руб., компенсировав отскок пятницы.

Несмотря на попытки конца прошлой недели сформировать отскок, курс доллара вчера вновь приступил к стремительному снижению с ориентиром на минимумы марта 2020 года. Излишек долларового предложения на валютном рынке продолжает оказывать давящий эффект на пару доллар-рубль, при этом, по информации европейских СМИ, все больше стран открывают счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, что формирует повышенный спрос на национальную валюту. Отметим, что объемы торгов парой доллар-рубль фактические не изменились по сравнению с пятницей (1,45 млрд долл.).

Из важного отметим вышедшую рекомендацию Ассоциации инвесторов для развивающихся рынков, о том, что проводимые расчеты трейдерами больше не основываются на данных МосБиржи. Данная новость может отразиться на расширении спрэдов между МосБиржей и FOREX в долгосрочной перспективе, однако, по нашим оценкам, на данный момент, эта новость не имеет, значимого эффекта. Спрэд курсов на МосБирже и FOREX незначителен.

На глобальных финансовых рынках прослеживался risk-off ввиду ожиданий о том, что политика ФРС останется жесткой. Это отразилось на продолжении роста доллара к 6-ти развитым валютам, а также валютам ЕМ. При этом заметим, что статистика по инфляции США вышла выше ожиданий и составила 8,3% г/г.

Мы полагаем, что курс доллара сегодня может продолжить свое снижение вплоть до отметки 65 руб. на фоне отсутствия явных поддерживающих драйверов. Несмотря на это, считаем, что в скором времени с послаблениями к валютному контролю выйдет ЦБ, что может вывести пару доллар-рубль в диапазон 70-75 руб.