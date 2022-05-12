В среду ОФЗ проторговывали ранее достигнуты ценовые уровни при относительно небольших оборотах. Вся кривая доходности ОФЗ срочностью более одного года удерживается в диапазоне 10,2 — 10,4% годовых.

Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю с 30 апреля по 6 мая. Рост потребительских цен замедлился до 0,12% по сравнению 0,21%, 0,25%, 0,20% и 0,66% на предыдущих неделях. Переход населения к более экономному потреблению и укрепление курса рубля будут сдерживать рост цен в ближайшие месяцы. В то же время ставка ЦБР (14%) уже на 370 б.п. ниже годовой инфляции, что ограничивает потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При сохранении текущих трендов мы ожидаем, что предел снижения ключевой ставки ЦБР во втором полугодии этого года находится около 12%. Возможность снижения ставки до этого уровня уже заложена в ценах рублевых облигаций.

Сегодня ожидаем, что ОФЗ срочностью более года продолжат торговаться в диапазоне 10,2 — 10,4% годовых.