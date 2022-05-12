Во вторник мировые рынка не показали единой динамики. Индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,4%, а развитых стран MSCI World опустился на 0,9%. Поводом для ухудшения настроений стали данные по потребительской инфляции в США. Так, базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продовольствие и энергоносители) в апреле составил 6,2% в годовом сопоставлении, также оказавшись выше ожиданий рынка (6% г/г). Добавили негатива рынка заявления отдельных представителей ФРС, в которых они озвучили об отсутствии необходимости повышать ставку на 0,75% на ближайшем заседании из-за апрельских данных по инфляции. Однако такие решения ФРС выглядит запоздалыми, что может негативно отразится на состоянии экономики и рынках. В результате, доходность 10-летних государственных облигаций США продолжила откатываться от своих максимумов с конца 2018 года, опустившись ниже 2,9%. Все три ключевые американские индекса закрыли день на минимумах с начала года. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 1,7%, закрепившись ниже 4000 пунктов, при этом аутсайдерами стали потребительский и IT-сектора. Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite потерял 3,2%, а индекс Dow Jones опустился на 1%.

В четверг утром на мировых рынках сохраняются негативные настроения. Ключевые азиатские площадки падают, несмотря на послабление эпидемиологических ограничений в Шанхае. Фьючерсы на американские и европейские индексы — в зоне снижения. Ближайший фьючерс на нефть Brent теряет чуть более 1%, а цены на промышленные металлы в "минусе".

Из статистики, способной сегодня оказать влияние на рынки, следует выделить индекс цен производителей (PPI) в США за апрель. Ждем сохранения негативной динамики мировых рынков в течение дня.

Из-за сохраняющейся неопределённости, индекс МосБиржи вчера снизился на 0,25%.

Среди наиболее значимых сегментов российского фондового рынка под наибольшим давлением были бумаги сектора горной добычи и металлургии, а также финансов. Так, сильнее остальных упали бумаги Полюса (-2,9%) и Норникеля (-2%) из-за коррекции цен на реализуемую продукцию. Здесь также снизились акции НЛМК, но в то же время бумаги других сталелитейных компаний подросли (ММК: +1,1%; Северсталь: +1,5%). В финансовом секторе (ВТБ: —0,9%; МосБиржа: —0,7%) активно продавали "префы" Сбера (-2,5%) и расписки TCS Group (-2,5%).

Бумаги нефтегазового сектора выглядели явно безыдейно на фоне произошедшей коррекции цен на нефть в начале текущей недели. Среди наиболее ликвидных акций негативную динамику продемонстрировали бумаги Сургутнефтегаза (-1,5%), Татнефти (-1%), ЛУКОЙЛа (-0,8%) и Роснефти (-0,2%). Однако большинство бумаг, которые выросли по итогам дня, были привилегированные акции российских нефтегазовых компаний (Татнефть ап: +2%; Башнефть ап: +0,9%; Газпром: +0,8%; Сургутнефтегаз ап: +0,4%).

Среди прочих сегментов хотели бы отметить сектор химпрома (Акрон: +3,2%; ФосАгро: +6,9%), который показал сильный рост на фоне благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке минеральных удобрений.

Сегодня ожидаем консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2350-2400 пунктов из-за отсутствия покупателей, на что указывают крайне низкие объёмы торгов, а также негативного внешнего фона.