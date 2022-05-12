Сегодня на отечественном рынке акций преобладали "медвежьи" настроения, а торги проходили на пониженных объемах без ярких экономических новостей. При этом заметим, что глобальные фондовые рынки продолжают пребывать под давлением, ввиду заметного risk-off из-за опасений о продолжении роста мировой инфляции, а также эскалации геополитического кризиса в Европе. Пара доллар-рубль продолжает свое снижение и вплотную приблизилась к 64 руб.

Сильнее всего на индекс МосБиржи (-3,6%) давление оказывали наиболее ликвидные "фишки" нефтегазовой (Газпром: —4,6%; Роснефть: —4,1%; ЛУКОЙЛ: —4,5%) и банковской отраслей (СБЕР оа: —3,5%; ВТБ: —3,8%). Отметим, что вчера индексы секторов пересекли среднюю полосу Боллинджера сверху, что формирует коридор для снижения.

Другие сектора, по сути, следовали за лидерами рынка в отсутствии корпоративных новостей.

"Лучше" рынка смотрелись акции Норникеля (-0,8%), ввиду разрешения со стороны правительства РФ о продолжении обращения депозитарных расписок, а также высоковолатильные бумаги Акрона (+3,9%) при поддержке благоприятной конъюнктуры на рынке удобрений. Рост продемонстрировали также бумаги ВСМПО Ависма (+2,5%).

Мы полагаем, что завтра распродажи сохранятся на отечественном рынке акций ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. Полагаем, что индекс МосБиржи может завершить неделю у отметки 2250 пунктов.