Российский рынок не сумел устоять и продолжить боковую консолидацию. Индекс МосБиржи опустился к 2300 п., обороты торгов относительно последних дней увеличились. СМИ: мировой рынок алмазов рушится из-за антироссийских санкций

В четверг в большинстве наиболее ликвидных российских акций наблюдались поступательные распродажи. Наиболее сильное давление было в IT-секторе. При этом ключевые западные площадки, которые ранее активно падали, а наш рынок это снижение игнорировал, на этот раз выглядели устойчивей. Корреляции с ними сейчас нет. Наш рынок двигается на своих внутренних факторах.

Российский рубль вчера вновь показал мощное укрепление и сейчас является одной из самых сильных валют в мире с начала 2022 г. Курс USD/RUB опустился к 63. Два месяца назад эти уровни казались чем-то невероятным, однако меры валютного регулирования, принятые вместо интервенций (их теперь нельзя осуществлять из-за санкций), вернули рубль к уровням начала 2020 г.

Обороты торгов на валютном рынке остаются относительно стабильными, но амплитуда колебаний в течение дня экстремально высокая. В недавнем докладе Центробанка по ДКП регулятор как раз отмечал, что в новых условиях волатильность валютного курса будет выше. Причина в том, что меры валютного контроля гораздо менее гибкие и адаптивные по сравнению с интервенциями и операциями в рамках бюджетного правила, которые сглаживали колебания.

Если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля, о котором ранее говорила председатель Банка России, то курс доллара продолжит падать в сторону 60 в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки. Но сразу же отмечу, что к концу года ситуация может сильно поменяться и не в пользу рубля.

Отдельно выделим опережающую динамику по ослаблению евро. В паре с долларом курс приблизился к 20-летним минимумам, упав до 1,038. В апреле сценарий паритета между двумя ключевыми валютами обозначался нами в качестве базового. Сейчас он стал мейнстримом, но все-таки остается актуальным. Более того, существует высокий риск, что курс EUR/USD уйдет ниже 1. Ключевые причина в гораздо более сильной уязвимости европейской экономики к росту цен на энергоносители, в ухудшении торгового баланса, а также в более мягкой денежно-кредитной политике ЕЦБ по сравнению с ФРС.

Сильный рубль является одним из важных драйверов падения российского рынка акций, а точнее бумаг компаний, ориентированных на экспорт. Их доля в индексе МосБиржи 60%+ и они едва ли при текущем курсе начнут быстро расти в ближайшие сессии.

По индексу МосБиржи локальный коридор консолидации вчера был пройден вниз, однако если взглянуть на сложившуюся картину шире, то техническая картина пока не выглядит драматичной. Область ближайшей поддержки смещается в зону 2170-2240 п.

Риски спуска к обозначенным ориентирам весьма высокие. В том числе это может быть обеспечено откатом тяжеловесных фишек газового сектора, частично нефтяников. В начале сессии допустим локальный отскок, но давление продавцов в течение дня может возобновиться.

На рынке облигаций все гораздо спокойней, чем в акциях. Индекс государственных и корпоративных бумаг вчера лишь незначительно снизились, потеряв менее 0,25%. Укрепляющийся рубль — это сейчас, наоборот, фактор в пользу поддержки облигаций.

Рост национальной валюты сам по себе предполагает более быстрое замедление инфляции, а значит открывает возможность для более быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В этих условиях причин для масштабных перетоков капитала из облигаций в акции пока нет. Этот момент наступит позже, по мере дальнейшего падения доходностей по бондам.