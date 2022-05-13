В четверг на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи среднесрочных и длинных бумаг, доходность выросла на 2-8 б.п. В коротких бумагах преобладал спрос. Индекс цен гособлигаций по итогам дня снизился на 0,1%, а с начала мая на 1%. Объему торгов восстанавливаются, но все еще меньше апрельских уровней. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль в гособлигациях после сильного ценового роста в апреле на ожиданиях возможной паузы в снижении ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Кроме того, сказывается снижение склонности к риску на глобальных рынках и ожидания ухудшения баланса бюджета РФ из-за роста антикризисных расходов.

По нашим ожиданиям, покупки ОФЗ могут активизироваться в июне-июле после завершения дорогих депозитов, открытых в марте-апреле по ставкам 17 — 20% годовых. Новые ставки депозитов на уровне 12 — 13% будут стимулировать спрос на гособлигации, которые сохраняют потенциал роста цен в среднесрочной перспективе по мере того, как ключевая ставка будут уходить ниже 10% годовых.

Сегодня ожидаем, что ОФЗ срочностью более года будут торговаться в узком диапазоне 10,2 — 10,5% годовых.