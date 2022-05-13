2022-05-13T09:51:00+03:00
2022-05-13T09:51:00+03:00
2022-05-13T09:51:00+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220513/836882760.html
Майская коррекция на рынке ОФЗ носит локальный характер
Мнения аналитиков
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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В четверг на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи среднесрочных и длинных бумаг, доходность выросла на 2-8 б.п. В коротких бумагах преобладал спрос. Индекс цен гособлигаций по... ПРАЙМ, 13.05.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Монастыршин
https://cdnn.1prime.ru/images/82696/61/826966101.jpg
В четверг на рынке ОФЗ преобладали умеренные продажи среднесрочных и длинных бумаг, доходность выросла на 2-8 б.п. В коротких бумагах преобладал спрос. Индекс цен гособлигаций по итогам дня снизился на 0,1%, а с начала мая на 1%. Объему торгов восстанавливаются, но все еще меньше апрельских уровней. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль в гособлигациях после сильного ценового роста в апреле на ожиданиях возможной паузы в снижении ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Кроме того, сказывается снижение склонности к риску на глобальных рынках и ожидания ухудшения баланса бюджета РФ из-за роста антикризисных расходов.
По нашим ожиданиям, покупки ОФЗ могут активизироваться в июне-июле после завершения дорогих депозитов, открытых в марте-апреле по ставкам 17 — 20% годовых. Новые ставки депозитов на уровне 12 — 13% будут стимулировать спрос на гособлигации, которые сохраняют потенциал роста цен в среднесрочной перспективе по мере того, как ключевая ставка будут уходить ниже 10% годовых.
Сегодня ожидаем, что ОФЗ срочностью более года будут торговаться в узком диапазоне 10,2 — 10,5% годовых.