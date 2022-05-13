Вчера Сенат Конгресса США утвердил Джерома Пауэлла на посту главы ФРС на второй срок. Председатель регулятора еще раз заявил, что не может гарантировать «мягкой посадки» для экономики США на фоне борьбы с инфляцией. Он также заметил, что меры по предотвращению инфляции было необходимо принимать еще раньше, и подчеркнул, что поднятие ставок на 0,5 б.п. на следующих двух заседаниях рассматривается в качестве базового сценария, хотя не исключено повышение на 0,75 б.п. при необходимости.

Рынок казначейских облигаций продолжал сигнализировать об опасениях инвесторов посредством очередного снижения ставок. 10-летние трежерис за неделю потеряли 25 б.п., продемонстрировав наибольшее падение с марта 2020 года. Индекс цен производителей (ИПЦ) за апрель увеличился на 0,5% м/м, совпав с ожиданиями аналитиков, в то время как индекс конечного спроса (без учета волатильных компонентов) повысился на 0,4% (консенсус предполагал рост на 0,6%). В годовом исчислении данные показатели увеличились на 11,0% (против +11,5% в марте) и на 8,8% (против +9,5% в марте) соответственно.

Доходности двух- и 10-летних трежерис сократились на 13 б.п. и 10 б.п., до 2,51% и 2,82% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг сократился на один пункт, до 2,90%.

• Торги 13 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,69%, гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 прибавили 2,42% и 2,64% соответственно. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 1,30%.

• Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,9 за баррель. Золото торгуется по $1820 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900-4000 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается.