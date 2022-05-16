Закрытие индекса РТС выше уровня в 1 160 — 1165 пунктов по итогам дня, возможно, откроет ему дорогу на уровень торгового диапазона в 1 200 — 1 250 пунктов.

Сейчас, по итогам торгового часа, уровень индекса РТС достиг отметки в 1 167,95 пунктов, что, с точки зрения технического анализа, даёт нам право утверждать, что если по итогам текущего торгового дня, 16 мая 2022 года, индексу РТС удастся укрепиться в новом торговом диапазоне, тот его рост продолжится. Сейчас, при условии, что индексу удастся закрыться по итогам дня выше уровня в 1 165 — 1 167,50 пунктов, тренд на укрепление его позиций имеет очень серьёзные шансы сдвинуться к новому торговому диапазону.

Целью этого торгового диапазона, возможно, будет диапазон между значениями в 1 165 — 1 170 пунктов в нижней границе торгового коридора и значениями в 1 200 — 1250 пунктов, что подразумевает под собой возможность к росту индекса на 5 — 7%.