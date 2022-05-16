Опубликованные сегодня данные статистики Китая за апрель показали глубокий спад розничных продаж, строительства, продаж недвижимости; рост безработицы до максимума с февраля 2020 года. Впервые с марта 2020 года отмечается спад промпроизводства, в том числе производство автомобилей упало на 31,8% (г/г). Это последствия локдаунов — части политики нулевой толерантности к вспышкам COVID-19.

При этом ЦБ Китая не показывает готовности к заметному смягчению ДКП — на этот раз он вновь оставил без изменения ставки в рамках программы среднесрочного кредитования, однако понизил на 20 б. п. нижний порог ставки по ипотечным кредитам для заемщиков, впервые покупающих жилье. С учетом новых данных, достижимость цели властей Китая по росту экономики в этом году примерно на 5,5% становится все сомнительнее. Ослабление экономической динамики страны негативно и для мировой экономики, поскольку задержка восстановления поставок из Китая приводит к замедлению экономического роста в мире и более длительному инфляционному давлению из-за сохраняющегося дефицита предложения. Однако сегодня появился небольшой проблеск надежды: заместитель мэра Шанхая Цзун Мин пообещала поэтапное открытие города.

До 21 мая будут сохраняться ограничения на передвижение, с 1 июня планируется начать восстановление нормальных условий производства и жизни. Это позволяет надеяться на некоторое улучшение экономических показателей Китая в мае-июне. Однако уже несколько раз обещанные графики снятия локдаунов в Шанхае переносились. К тому же новые вспышки заболеваемости без изменения политики нулевой толерантности будут приводить к новым локдаунам.