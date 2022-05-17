Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник снижением к отметке 63,4 руб.

Торги на валютном рынке второй день подряд проходили на фоне повышенной торговой активности, при этом, укрепление рубля носило более сдержанный характер после решения Минфина о том, что экспортеры могут не продавать валютную выручку на сумму их платежей по импортным контрактам.

На глобальных валютных рынках доллар к 6-ти ключевым развитым валютам второй день подряд продолжает "остывать" от бурного роста днями ранее. При этом, к окончанию вчерашней торговой сессии на мировых рынках прослеживалось восстановление аппетита к риску с формированием возможного отскока, а валюты ЕМ пытались крепнуть к доллару (тем не менее, рубль продолжает выглядеть увереннее своих ключевых аналогов благодаря сильной фундаментальной картине).

Мы полагаем, что укрепление рубля сегодня продолжит носить сдержанный характер, — ждем, что курс доллара может инерционно опуститься к отметке 62 руб. Отметим вчерашнее послабление ЦБ к валютному контролю, а именно, расширение лимитов по переводу сумм с 10 тыс. долл. до 50 тыс. долл. в месяц за рубеж, что может сдержать рубль от заметного укрепления.