В понедельник в большинстве выпусков ОФЗ преобладали покупки. Кривая доходности гособлигаций сместилась вниз на 2-4 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,2%. Объем торгов по индексу RGBI в 2,7 раза превысил средний апрельский уровень.

Из важной статистики отметим данные о том, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ за март-апрель достигли 1,62 трлн рублей. Это доходы, полученные за счет более высоких, чем заложено в бюджет цен на нефть на уровне 44,2 долл/баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы вместе с отменой бюджетного правила обеспечивают комфортное исполнение федерального бюджета даже с учетом роста антикризисных расходов. Такая статистика подтверждает, что Минфин РФ может обойтись в этом году без размещения нового госдолга.

Сегодня с утра Brent торгуется выше 110 долл./баррель даже с учетом того, что страны ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ, предполагающий эмбарго на нефть. С учетом складывающегося новостного фона сегодня покупки на рынке ОФЗ могут продолжиться. Ждем снижения доходности по всей кривой ОФЗ в пределах 5 б.п.