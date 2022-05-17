2022-05-17T10:05:34+03:00
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2022-05-17T10:05:34+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220517/836910949.html
После майских праздников на рынке ОФЗ активизируются покупатели
Мнения аналитиков
Новости
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В понедельник в большинстве выпусков ОФЗ преобладали покупки. Кривая доходности гособлигаций сместилась вниз на 2-4 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,2%. Объем торгов... ПРАЙМ, 17.05.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Монастыршин
https://cdnn.1prime.ru/images/82696/61/826966101.jpg
В понедельник в большинстве выпусков ОФЗ преобладали покупки. Кривая доходности гособлигаций сместилась вниз на 2-4 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,2%. Объем торгов по индексу RGBI в 2,7 раза превысил средний апрельский уровень.
Из важной статистики отметим данные о том, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ за март-апрель достигли 1,62 трлн рублей. Это доходы, полученные за счет более высоких, чем заложено в бюджет цен на нефть на уровне 44,2 долл/баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы вместе с отменой бюджетного правила обеспечивают комфортное исполнение федерального бюджета даже с учетом роста антикризисных расходов. Такая статистика подтверждает, что Минфин РФ может обойтись в этом году без размещения нового госдолга.
Сегодня с утра Brent торгуется выше 110 долл./баррель даже с учетом того, что страны ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ, предполагающий эмбарго на нефть. С учетом складывающегося новостного фона сегодня покупки на рынке ОФЗ могут продолжиться. Ждем снижения доходности по всей кривой ОФЗ в пределах 5 б.п.