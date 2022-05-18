Во вторник инвесторы преимущественно продавали короткие ОФЗ и покупали гособлигации срочностью 2-7 лет. Индекс цен гособлигаций RGBI по итогам дня практически не изменился. Объем торгов по индексу RGBI составил 6,6 млрд руб., что немного ниже средних апрельских значений.

Вчера Минэкономразвития представило обновленный макро прогноз, который предполагает инфляцию в 2002 г. на уровне 17,5%, в 2023 — 6,1%, в 2024 — 4,0%. В апреле МИНЭК прогнозировал инфляцию в этом году на более высоком уровне — 20,7%. На изменение прогноза повлияла последняя статистика по недельной инфляции, а также заметное укрепление курса рубля.

Годовые темпы роста потребительских цен в конце апреля — начале мая достигли 17,8%. Если инфляция стабилизируется на этом уровне, то ЦБР может снизить ключевую ставку до 12-13% в июне-июле и до 10 — 12% до конца этого года. На ожиданиях замедления инфляции и снижения ключевой ставки среднесрочные и длинные ОФЗ смотрятся интересно для покупки. Ближайшей целью для ОФЗ срочностью более двух лет видим диапазон 10,0 — 10,2% годовых.