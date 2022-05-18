Сегодня на отечественном рынке акций преобладали "бычьи" настроения на фоне некоторой передышки в санкционной риторики в адрес РФ: в ЕС наблюдаются расхождения мнения по принятию 6-ого пакета санкций, который затрагивает отечественную нефть, а в США отмечают, что законы не позволяют конфискацию активов Банка России. Из позитивного также выделим и разрешение Минфина о сохранении программ депозитарных расписок 17 компаниям из 19, которые в большинстве своем будут перенесены в другие юрисдикции. Стоит заметить, что цены на нефть остаются на довольно высоких значениях, а рубль взял паузу в своем укреплении.

В лидерах роста был сектор телекоммуникаций благодаря взлетевшим акциям МТС. Совет директоров компании принял решение выплатить финальные дивиденды за 2021 год в размере 33,85 руб/акц. При этом выручка МТС по МСФО в 1 квартале выросла на 8,5% до 134,4 млрд руб. Отметим, что бумаги материнской компании — АФК Системы продемонстрировали более сдержанный, однако рост. Акции Ростелекома также продемонстрировали рост при поддержке решения совета директоров о выплате дивидендов в размере 4,56 руб/акц. Отметим, что компания также объявила, что откладывает сделку по продаже актива в Армении.

Неплохо выглядел и нефтегазовый сектор. В нем ключевой вклад был внесен акциями Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза и Татнефти. Рост бумаг Сургутнефтегаза и Газпрома подогревался приближающимися заседаниями совета директоров по тематике дивидендов.

Интересно выглядел и строительный сектор. Дорожали бумаги Самолета и ГК ПИК после заявлений правительства о расширении суммы возможной ипотеки до 30 млн рублей.

Остальные бумаги преимущественно следовали за отраслевыми новостями и сложившимся рыночным позитивом.

Из аутсайдеров торгов, были преимущественно спекулятивные бумаги. Так, например, сбрасывали накопленную перекупленность обыкновенные акции Мечела.

Мы полагаем, что завтра потенциал для роста рынка акций сохраняется, если основываться на техническую картину. При это явных новых фундаментальных факторов к снижению не наблюдается. Выход индекса к отметке 2500 является вполне вероятным.