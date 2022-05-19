Пара доллар-рубль по итогам торгов в среду провела день без заметных изменений, закрепившись у отметки 63,5 руб. — средних значений последних четырех торговых дней.

Торги на валютной секции МосБиржи вчера проходили без особых изменений, а пара доллар-рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 63-64,6 руб. Торговая активность долларом слегка снизилась, что, по нашим оценкам, связано с послаблением Минфина: экспортеры могут не продавать валютную выручку на сумму их платежей по импортным контрактам, что также выступает противовесом резкого укрепления национальной валюты. Отметим, что навес долларов на валютном рынке остается высоким, несмотря на, по нашим оценкам, частично восстанавливающийся импорт.

Отметим, что на глобальных рынках после трехдневных распродаж доллар к 6-ти развитым валютам смог отыграть часть потерь, поддерживаемый, преимущественно, спекулятивными факторами. Заметим, что валюты ЕМ подешевели к доллару.

Мы полагаем, что сегодня пара доллар-рубль может продолжить консолидироваться в диапазоне 63-64,5 руб., с возможным преодолением нижней его границы. Отметим, что в скором времени компании будут готовиться к налоговым выплатам 25-27 мая, что может сформировать излишек долларового предложения на валютном рынке.