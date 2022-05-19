Российский рынок акций в среду вновь вырос, однако итоговые результаты по индексу МосБиржи могли бы быть и более сильными. Во второй половине сессии инициативу перехватили продавцы на фоне масштабных распродаж на западных площадках и снижения нефтяных фьючерсов.

Отметим резкий всплеск торговой активности. Если в прошлую пятницу обороты составили минимальные за последние годы 15,6 млрд руб., то вчера они увеличились до 42,1 млрд руб.

По индексу МосБиржи вчера реализовался сценарий с достижением верхней границы бокового коридора. Котировки в моменте поднимались в зону 2460-2500 п., которая выделялась в качестве области технического сопротивления. Именно в этом районе и произошло торможение.

Сегодня на пробой важного уровня 2500 п. сил может и не хватить, но если все-таки это произойдет в ближайшие сессии, то общая картина существенно улучшится — сформируется полноценная волна роста, которая станет уже среднесрочной.

Инфляция продолжает замедляться. Согласно данным Росстата, недельный показатель снизился с 0,12% до 0,05%. То есть мы уже практически в состоянии дефляции. В годовом выражении индекс потребительских цен впервые с февраля замедлился, сократившись до 17,69%.

Конечно, стоит учитывать, что во II полугодии мы обязательно столкнемся с реализацией проинфляционных рисков, связанных с недостатком предложения по многим секторам. Но в целом тренд на замедление инфляции уже сформирован.

Что это значит для российского рынка? Это позитив как для акций, так и облигаций. Банк России при такой статистике с большой вероятностью снизит ключевую ставку на заседании 10 июня. Причем если ранее можно было предположить ее снижение с 14% до 13%, то сейчас есть все основания рассчитывать на 12%.

В котировки российских гособлигаций это отчасти уже заложено, так как доходность к погашению на горизонте 12 месяцев по кривой ОФЗ сейчас около 10,3%. Тем не менее на перспективе нескольких месяцев пространство для положительной переоценки при таких инфляционных трендах сохраняется. Более того, стоит обратить внимание на выпуски корпоративных бондов с дюрацией 3-5 лет. G-спред по-прежнему выше среднеисторических значений, что при прочих равных располагает к покупкам корпоративных бумаг против ОФЗ.

Что касается рынка акций, то более низкая инфляция в целом позитивна для всех компаний. При этом отдельно стоит выделить консервативные дивидендные фишки типа МТС или префов Ленэнерго. Для них это особенно важный повод для положительной переоценки.

На валютном рынке ситуация остается стабильной. Устойчивая волна укрепления рубля приостановилась, курс USD/RUB консолидируется около 62,5-65. Чем дольше пара находится около этих уровней, тем выше вероятность выйти из бокового коридора наверх и тем сильнее будет этот импульс.

На горизонте до конца года по мере восстановления импорта, снятия валютных ограничений и сокращения экспортной выручки шансы на движение курса USD/RUB в сторону 75-80, на наш взгляд, выглядят очень высокими.

Обвал на рынке США возобновился. Реализовавшийся в предыдущие дни отскок вкупе с жесткими комментариями Джерома Пауэлла, который готов и дальше ужесточать денежно-кредитную политику в США для борьбы с инфляцией, создали благоприятную ситуацию для возобновления нисходящего тренда. Добавили негатива и слабые отчеты крупнейших ритейлеров Walmart и Target, подтверждающие факт беспрецедентно высокой инфляции в стране. Рост цен давит на маржинальность потребительского сектора, который еще совсем недавно воспринимался в качестве защитного.

В результате в среду индекс S&P 500 рухнул сразу на 4%, отыграв весь рост предыдущих трех сессий. В качестве возможных сценариев ближайших дней можно выделить либо формирование «двойного дна» с дальнейшим повторным техническим отскоком, либо обновление предыдущих годовых минимумов со спуском к 3800-3825 п., но опять же с последующим восстановлением. Фактор все еще высокой ликвидности и байбэков смогут оказать некоторую поддержку акциям до середины июня.

Тем не менее в среднесрочной перспективе сценарий с более глубокой просадкой S&P 500 остается на повестке. Ключевые драйверы снижения: инфляция, снижение прибыли компаний, рост процентных ставок и сокращение баланса ФРС.

На рынке нефти тем временем продолжается настоящая "пила". С марта на графике Brent наблюдается размашистый боковой коридор без какого-то устойчивого тренда. Вчерашнее снижение фьючерсов на 2,5% во многом является реакцией на обвальное падение американского фондового рынка. В целом же по-прежнему актуален сценарий широкой консолидации. Вариант с мощным ралли Brent пока маловероятен из-за рисков подавленного глобального спроса.

Текущее состояние рынка устраивает российских нефтяников. Несмотря на 30%-ый дисконт при продаже российского сорта Urals, сложившиеся уровни комфортны. К тому же с течением времени скидка за российскую нефть может начать постепенно снижаться.

Учитывая отсутствие компромисса по шестому пакету санкций ЕС и эмбарго на нефть из РФ, общий взгляд на акции сектора умеренно позитивный. Положительные ожидания на горизонте года по бумагам Лукойла, Татнефти, Роснефти.

Бумаги в фокусе

∙ МТС (+11,7%). Мощный рост акций — реакция на рекомендацию неожиданно высоких дивидендов (33,85 руб.). В моменте подъем даже составлял 30%, что конечно же выглядит не совсем оправданным. В ближайшее время бумаги могут показывать относительную устойчивость из-за дивидендного фактора. Как уже было выше отмечено, замедление инфляции позитивен для МТС. Причем это позитив как с точки зрения переоценки дивдоходности в глазах инвесторов, так и со стороны потенциального снижения стоимости обслуживания высокой долговой нагрузки. Также компания вчера опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г.

∙ АФК Система (+8,3%). Бумаги выглядели лучше рынка за счет мощного роста ключевых дочерних компаний, в первую очередь МТС. Кроме того, продолжился подъем в Ozon (+2,8%) и Эталоне (+1,6%). По Системе положительный взгляд лишь на долгосрочном горизонте. В краткосрочной перспективе бумаги могут показывать скромную динамику.

∙ Газпром нефть (+8%). Совет директоров вчера рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере 56 руб. Из них 40 руб. были уже выплачены по итогам 9 мес. 2022 г. В результате летом выплаты составят 16 руб. или 3,7% по текущим котировкам. Дивдоходность по всем годовым выплатам составляет 13%.

Бурный рост акций в преддверии вчерашней дивидендной публикации выглядит избыточным. Возможно, бумаги в ближайшее время немного отстанут от общей динамики сектора.

∙ Газпром (+2,3%). Тот факт, что Газпром нефть направит 50% чистой прибыли на дивиденды акционерам в рамках действующей дивполитики увеличивает шансы на то, что и материнская компания оправдает ожидания инвесторов. Заседание совета директоров по дивидендам Газпрома назначено на 26 мая. Дивдоходность может быть близкой к 20%. Сегодня акции способны продолжить показывать более стильную динамику, чем индекс МосБиржи.

∙ ПИК (+7,3%), Самолет (+1,9%), Эталон (+1,6%), ЛСР (+1,2%). Строительный сектор вчера выглядел лучше рынка на фоне решения о повышении максимального размера ипотечного кредита с использованием льготной и семейной программ до 15-30 млн руб. в зависимости от региона. В свете наблюдаемой просадки в апреле по выдаче кредитов такое решение может оказать умеренную поддержку спросу на ипотечные продукты в сегменте более дорогой недвижимости. Новость в первую очередь позитивна для Эталона, который в среднем продает чуть более дорогие объекты, чем другие публичные девелоперы.

∙ АЛРОСА (+3,1%). Замглавы Минфина Алексей Моисеев прокомментировал финансовое положение в компании, отметив, что оно устойчиво. АЛРОСА имеет запас прочности для поиска возможностей по реализации своих алмазов, заявил он. При этом в первую очередь речь идет об увеличении реализации продукции на внутреннем рынке. "Одна из инициатив, которую мы сейчас готовим, — возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, чтобы какую-то часть рынка, по крайней мере в России, для них обеспечить", — сказал Моисеев.

Долгосрочный взгляд по бумагам АЛРОСА остается умеренно позитивным, но краткосрочных драйверов пока недостаточно. Компании потребуется время для адаптации к изменившимся условиям и поиску новых каналов продаж.

∙ Ростелеком-ао (+1%), Ростелеком-ап (+2,9%). Менеджмент предложил дивиденды по итогам 2021 г. в размере 4,56 руб. на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли. Тем не менее рекомендация оказалась ниже ожидаемых ранее 6 руб. и прописанного в дивидендной политике минимума — 5 руб. Сокращение дивидендов, вероятно, обусловлено макроэкономической неопределенностью, а также возможными проблемами с поставками зарубежного оборудования. В данный момент не видим значительного потенциала для роста бумаг относительно общерыночной динамики. Сдержанные взгляд.

∙ TCS Group (+0,9%). Вчера не был опубликован полноценный финансовый отчет за I квартал. Вышли лишь ограниченные результаты деятельности. С одной стороны, публикация является положительным моментом с точки зрения восприятия инвесторами (остальные банки ничего не публикуют), но с другой — в представленных цифрах нет финансовых показателей, а описание траектории выручки, прибыли и капитала носит общий характер, не позволяющий в полной мере оценить влияние изменений в экономике на компанию.

Тем не менее эмитент все же указывает на наличие чистой прибыли в I квартале и рост выручки, что укладывается в наши оценки. При этом очевидно, что в компании произошло замедление показателей, но именно за счет положительного инерционного эффекта прошлого года в первые два месяца и была сформирована прибыль, а кризисный март наверняка негативно повлиял на общий квартальный результат. Показательными будут результаты следующих квартальных отсечек, когда будет учтен масштаб санкций и замедления предпринимательской и потребительской активности в стране.

После падения капитализации в текущие котировки уже заложена большая часть негатива. Взрывная волатильность исторчиески характерна для расписок TCS Group, и, вероятно, в ближайшие сессии в бумагах неизбежно будет наблюдаться повышенная амплитуда колебаний.

Отчеты и важные события

∙ В четверг может быть опубликована рекомендация по дивидендам Сургутнефтегаза. Вчера должно было пройти заседание. В прошлом году его результаты разместили на следующий рабочий день.

∙ Сегодня состоятся заседания советов директоров Нижнекамскнефтехима и Россети Центр и Приволжье. В повестках есть вопрос дивидендов за 2021 г.

∙ В четверг последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Куйбышевазота за 2021 г.

∙ В США среди наиболее интересных компаний квартальную отчетность представят: Applied Materials, Palo Alto Networks, NIO и др.