Биткоин и другие криптовалюты — это один из классов активов, который доступен инвестору. Этот класс активов является одним из самых рисковых/доходных. В отличие от акций и облигаций криптовалюта не приносит инвестору дивидендов в виде процентов, доход формируется только за счет роста цены.

Цена криптовалют, в том числе биткоина, зависит от количества долларов и других "напечатанных" валют, которые обращаются в глобальной финансовой системе. Чем больше в системе денег, тем дороже стоят активы (акции, облигации, недвижимость, криптовалюты). Чем ниже процентные ставки в мире, тем еще более рисковые активы покупают инвесторы, чтобы получать доход.

По мере глобального снижения ставок после кризиса 2008 года, а также в пандемию 2020 года наблюдался переход инвесторов из облигационного рынка сначала в акции, а затем и в криптовалюты.

В этом году ситуация иная. Глобальная инфляция обновляет рекорды за десятилетия. Причины известны — нарушение цепочек поставок, конфликт на Украине и локдауны в Китае. Кроме того, на рост инфляции оказывают влияние дополнительно "напечатанные" для борьбы с пандемией триллионы долларов. Так, например, за два последних года ФРС "напечатала" $5 трлн, которые подняли цены на все активы, включая криптовалюты.

Для борьбы с инфляцией ФРС и другие Центробанки проводят сжатие ликвидности — повышают ставки и собираются изымать напечатанные доллары из системы. В мае ФРС подняла ключевую долларовую ставку до 1%, дав таким образом сигнал рынку о готовности повышать ее и дальше, и изымать доллары из обращения посредством программы QT — количественного ужесточения (Quantitative Tightening). QT начнется с 1 июня, с сентября ФРС будет изымать по $95 млрд в месяц, и таким образом до конца года планирует вывести из обращения полтриллиона долларов.

На этих ожиданиях выросли доходности по гособлигациям. Доходность 10-летних госбумаг США поднималась к 3% годовых в долларах. Доходность 10-летних гособлигаций Германии вырастала выше 1% годовых в евро. Эти ставки уже стали привлекательными для многих институциональных инвесторов, которые стали выходить из рисковых активов — акции, криптовалюты — и вкладывать в облигации.

Кроме этого, выросли ожидания, что ужесточение денежно-кредитная политики ФРС может столкнуть глобальную экономику в рецессию. Рост ставок и ужесточение финансовых условий замедляет спрос, негативно влияет на рынок недвижимости, сокращает прибыли компаний. На этих ожиданиях инвесторы стали сокращать вложения в рисковые активы — акции.

Распродажа одних активов, например, акций, вызвала у некоторых инвесторов маржин-коллы, поэтому они были вынуждены распродавать другие, например — криптовалюты.

Также распродажа криптовалют связана с ужесточением регулирования и осознанием инвесторами того факта, что криптовалюты не являются децентрализованными и анонимными. Подтверждением этому стало введение санкций против российских владельцев криптовалют. По информации Рейтер, в следующем году на мировом рынке появится глобальный крипторегулятор, а это также снижает привлекательность криптовалют для ряда инвесторов, которые ценили этот вид инвестиций, в том числе, за независимость от властей.

Наконец, на подходе государственные криптовалюты — цифровые валюты центральных банков. Появление госкрипты, вероятно, повлечет за собой ещё большее ужесточение регулирования конкурентов — частных криптовалют.

На фоне всего перечисленного, мы ожидаем, что криптовалюты могут продолжить снижение пока ФРС будет ужесточать монетарную политику. Вероятно, до конца года биткоин снизится до 20 000 USD.

Как и любой другой класс активов криптовалюты играют важную роль в инвестиционном портфеле. Но поскольку этот класс активов является крайне рисковым, в условиях сжатия глобальной ликвидности он требует глубокого изучения, понимания торговой идеи и инвестиционного потенциала. Также следует помнить о диверсификации, управлении капиталом и управлении рисками. На мировом рынке вообще существует мнение, что 95% криптовалют исчезнут в ближайшие годы. Инвесторам стоит крайне внимательно относится к этому классу активов и понимать с какой целью они держат их в своем портфеле.