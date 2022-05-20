Пара доллар-рубль по итогам торгов в четверг возобновила свое снижение, завершив день у отметки 61,9 руб. — минимумов 2020 года.

Торговая активность на валютной секции МосБиржи вчера слегка увеличилась, а пара доллар-рубль возобновила снижение с ориентиром на 60 руб. По нашим оценкам, новый импульс укрепления рубля был связан с приближающимися налоговыми выплатами 25-27 мая, к которому готовятся отечественные компании, приступая к конвертации своих валютных доходов. Из интересного отметим, что вчера в ходе торгов европейская валюта в моменте становилась дешевле американской, хотя евро в связке с долларом на внешних рынках не опускался ниже 1 (когда доллар был дороже евро) с 2002 года.

По нашим оценкам, рост торговой активности евро обусловлен все большим открытием иностранными компаниями счетов в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. Недавно об этом заявляла итальянская Eni, а Евросоюз фактически разрешил платить за сырье по новой схеме, выдвинутой российскими властями. Данное явление формирует избыточный спрос на национальную валюту, что в условиях ограниченного движения капитала образует в моменте арбитраж.

Мы полагаем, что сегодня пара доллар-рубль может продемонстрировать плавное снижение к отметке 60 руб. Не исключаем, что по итогам дня "фактор пятницы" может вернуть курс доллара к отметке 62 руб.