В фокусе внимания рынка темпы ослабления антиковидных ограничений в Китае и приближающийся автомобильный сезон в США. Статистика от EIA показывает стабильное сокращение запасов нефти и бензина на фоне стагнирующей добычи, что говорит в пользу высоких цен.

Ближние июньские фьючерсы на WTI оказались дороже июльских Brent, но это временное явление. На следующей неделе основной объем торгов перейдет на июльский контракт, который торгуется на $2,3 ниже.

В течение недели цены на нефть не показывали четкой направленной динамики. Во вторник котировки протестировали сопротивление $115 за баррель, но не смогли его преодолеть. В моменте коррекция достигала $105,8 за баррель, но к закрытию четверга часть потерь была отыграна. Локальные минимумы поднимаются, что указывает на потенциал роста. Ключевым сопротивлением на пути к $123-124 остается отметка $115.

На этой неделе Евросоюз не смог согласовать эмбарго из-за позиции Венгрии, которая требует компенсировать ей расходы или расширить льготный период, в течение которого она может продолжать закупать нефть из России. Решение должно быть принято единогласно, поэтому без компромисса с Венгрией договориться не удастся. Переговоры продолжаются, европейские чиновники возлагают надежды на саммит ЕС 30-31 мая. Даже если общеевропейского эмбарго не будет, ограничения могут быть приняты на национальном уровне. Германия уже заявила, что вне зависимости от решения ЕС намерена сократить закупки российской нефти до нуля к концу года. В конце 2021 г. Германия покупала в России порядка 840 тыс. б/с нефти и нефтепродуктов.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия почти восстановила нефтяной экспорт до уровней начала февраля. По его словам, в апреле добыча в стране снизилась на 1 млн б/с, но в мае начала восстанавливаться и уже подросла на 200-300 тыс. б/с.

Агентство Bloomberg сообщает, что Китай планирует закупки российской нефти со скидкой для своих нефтяных резервов. Китай публично не раскрывает объем резервов. По оценке Kpler, они могут составить 926,1 млн барр., из которых заполнено порядка 538 млн. В конце декабря Китай вместе с США участвовал в совместной продаже нефти из резервов в надежде охладить цены, но с того момента котировки выросли в 1,5 раза. Вероятно, крупнейший импортер нефти в мире опасается, что период дефицита на рынке может затянуться.

США рассматривают возможность введения вторичных санкций для покупателей российской нефти, сообщает The New York Times. Попавшие под санкции организации не смогут вести бизнес в США, а также с американскими и европейскими компаниями. Рассматриваются дополнительные меры, такие как ограничение цен на российскую нефть.

Этими действиями США пытается ограничить доходы России от нефтяного экспорта и снизить активность импортеров в Азии, которые с радостью покупают российскую Urals со скидкой $20-30 за баррель. По данным oilprice.com, в апреле российские поставки достигли одной четвертой от всего индийского импорта, хотя в предыдущие годы это были считанные проценты. Китайские покупатели пока более осторожны, но переговоры о росте поставок ведутся.

А вот в отношении Венесуэлы США смягчили санкции и выдали узконаправленную лицензию нефтяной компании Chevron, которая ведет переговоры с местными властями о будущей деятельности в стране. Так был сделан первый шаг по смягчению ограничений, которые не позволяют Венесуэле полноценно экспортировать свою нефть на внешние рынки.

Тяжелая сернистая венесуэльская нефть Merey может стать заменой Urals для ряда НПЗ на побережье Мексиканского залива. Оценки текущей добычи и экспорта в стране разнятся, поскольку Венесуэла вынуждена скрывать реальные объемы из-за санкций, но порядок значений находится в пределах 0,8-1 млн б/с. С учетом износа добычных мощностей и отсутствия доступа к новым технологиям потенциал роста добычи ограничивается 1 млн б/с, но для США этого может быть вполне достаточно.

На текущий момент нет уверенности, что дополнительная нефть из Венесуэлы пойдет на внешние рынки в ближайшее время. Ряд препятствий как политического, так и технического характера могут сдерживать производство.

Запасы нефти в США неожиданно сократились на 3,4 млн барр. против ожидаемого роста на 1,4 млн барр. Сокращение произошло, несмотря на рост добычи с 11,8 до 11,9 млн б/с и скачок экспорта на 641 тыс. б/с до 3,5 млн б/с. Из стратегических резервов было выпущено 5 млн барр., которые успешно поглощены рынком. Загрузка НПЗ выросла с 90% до 91,8%. Запасы бензина ускорили снижение, потеряв 4,8 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн барр. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли на 430 тыс. б/с до 19,7 млн б/с.

Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. Фьючерсы на Brent сегодня снижаются на 1% и торгуются на уровне $110,9 за баррель.