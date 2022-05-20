По итогам торгов в четверг доходность ОФЗ срочностью более трех лет снизилась на 7 — 15 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,3%. Объем торгов по индексу составил 13,4 млрд руб., что в 1,6 раза превышает среднедневной в апреле. Инвесторы позитивно отреагировали на данные по замедлению инфляции до 0,05% за неделю с 7 по 13 мая и до 17,69% в годовом сравнении по сравнению с 17,83% в конце апреля.

Если в ближайшие недели темпы роста потребительских цен будут такими же как в начале мая, то инфляция может быстрее прийти к целевому показателю ЦБР и снижение ключевой ставки будет происходить более быстрыми темпами.

Сегодня умеренный рост цен рублевых облигаций может продолжиться. По мере замедления инфляции ждем, что доходность ОФЗ срочностью более двух лет будет смещаться из диапазона 10,1 — 10,5% к уровню 10,0 — 10,2% годовых.