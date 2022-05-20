В этом году одним из самых популярных аргументов в пользу стабильного экономического развития и минимальной вероятности рецессии в США выступает состояние личного потребления. Выдвигающие этот тезис аналитики и эксперты полагают, что с учетом текущего роста зарплат не стоит беспокоиться о спросе даже на фоне рекордной инфляции. Однако, если проследить за динамикой акций сектора товаров второй необходимости (Consumer Discretionary ETF, XLY), то из 60 входящих в него компаний в плюсе с начала года только две — Newell Brands и Dollar Tree. А сектор в целом показывает худшую динамику, теряя более 25%.

Ситуация в индустрии товаров первой необходимости выглядит получше: снижаются только 37,5% акций из Consumer Staples (XLP). Ничего удивительного в этом нет, поскольку от товаров первой необходимости отказаться практически невозможно, этот сектор относится к контрциклическим, а входящие в него активы становятся привлекательными для инвестиций во времена экономической нестабильности. Этот тезис подтверждается динамикой XLP с начала года: он торгуется в нуле на фоне падения S&P 500 на 13,7%. Но даже в тихой гавани не все благополучно. Так, котировки Walmart заметно просели, так как отчетность ретейлера за первый квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков из-за роста цен на топливо и сложностей с логистикой. В свою очередь, акции Target, одного из крупнейших конкурентов Walmart, на премаркете 18 мая опустились на 21%.

Чтобы разобраться, что происходит, полезно оценить статистику потребления в США, которая вышла 17 мая. В апреле американцы продолжали активно тратить деньги. Последние данные свидетельствуют о том, что потребительский спрос остается устойчивым, несмотря на повышение процентных ставок и ускорение инфляции. В связи с этим остается надежда, что замедление роста ВВП США в этом году будет умеренным.

• Розничные продажи в Штатах за апрель выросли на 0,9%, немного недотянув до консенсуса на уровне 1,0%

• Позитивным для апрельского результата стал пересмотр его динамики за март: в соответствии с пересчитанными данными объемы розницы увеличились не на 0,7%, а на 1,4%

• Снижение объема реализации бензина за апрель составило 2,7% при сокращении соответствующего компонента ИПЦ на 6,1%. Это сигнализирует о восстановлении продаж

• Объемы реализации контрольной группы товаров, из которой исключены такие компоненты, как транспортные средства, горючее, стройматериалы и услуги общепита, увеличились на 1,0% даже после пересмотра в сторону повышения результата за март

• Рост расходов физлиц на покупку товаров замедлился после резкого повышения, обусловленного активным стимулированием потребления за счет выплаты госсубсидий в 2021 году. Однако тенденции к снижению этот показатель не демонстрирует

• Общий объем розничных продаж в апреле увеличился на 9,9% в годовом исчислении. Даже при коррекции динамики показателя на инфляцию, по нашим оценкам, это означает его рост примерно на 2%

По данным ФРС, чтобы избежать негативного влияния роста цен, американские потребители активно пользуются кредитными картами. В марте объем заимствований увеличивался необычно высокими темпами. Из отчета ФРБ Нью-Йорка следует, что в первом квартале американцы открыли рекордные 537 млн кредитных карт. При этом доля невозврата по кредиткам остается крайне незначительной, то есть о проблемах со спросом на горизонте года речи не идет.

Это отличные новости для Consumer Staples (XLP), который продолжит показывать положительную альфу против S&P 500 до конца года, хотя она может сократиться из-за перекупленности некоторых активов. В сегменте товаров вторичной необходимости Consumer Discretionary (XLY) ситуация складывается интереснее, поскольку, как мы уже убедились, потребительский спрос по-прежнему высок, а акции сектора остаются в числе аутсайдеров фондового рынка. Дело в том, что многие инвесторы в ожидании замедления экономики начинают продавать любые циклические активы без разбора. Так, Mohawk (MHK) показала сильные квартальные результаты и улучшила гайденс. И после публикации ее отчета инвестиционные дома также стали повышать прогнозы, указывая на очевидные сильные стороны бизнеса компании. Тем не менее ее котировки продолжили падать вслед за рынком и уже потеряли 22% с начала года. На этом фоне эмоциональный характер распродаж особенно явственен, а перспективы роста половины активов в XLY видны невооруженным глазом. Инвесторам стоит помнить, что в те времена, когда на рынках больше всего "крови", самые прозорливые начинают покупать.