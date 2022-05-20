Вслед за негативным открытием рубль стал стремительно дорожать. Доллар впервые с марта 2018 приближался к 57 руб., евро установил новый семилетний минимум вблизи 59 руб. Затем рубль растерял около половины достижений сессии в рамках коррекции.

Таким образом, хроническое превышение предложения инвалюты над спросом, обусловленное регуляторными мерами властей и падением импорта, приводит к дестабилизации валютного рынка.

Ситуация усугубляется принудительной ликвидацией маржинальных позиций покупателей инвалюты, поскольку падение ее курса достигло критического размера для многих, кто вкладывался в инвалюту на заемные средства. Вероятно, сегодня мы увидели реализацию критической массы таких позиций, на что косвенно указывает резкий рост объема торгов на валютном рынке. Все это увеличивает вероятность завершения волны укрепления рубля, стартовавшей в марте. По меньшей мере должна наступить стабилизация валютных курсов около достигнутых уровней и снижение волатильности котировок.

Российский долговой рынок усиливает восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI активно повышается вторую сессию подряд, вновь переписав двухнедельный максимум.

Нефть сохраняет позитивную тенденцию

Нефтяные цены в пятницу продолжили развивать восходящее движение, стартовавшее вчера от новых недельных минимумов. Правда, темпы роста уменьшились, сейчас Brent прибавляет 0,3% около значения $112,4.

Поддержку нефтяным ценам оказывает информация американских СМИ о том, что США разрабатывают новые меры против нефтяных поставок из России. Они могут включать введение предельных цен на российскую нефть, подкрепленные так называемыми вторичными санкциями, которые будут наказывать иностранных покупателей, не соблюдающих ограничения США.

Доллар пытается скорректировать провал

В начале дня индекс доллара (DXY) повышался, развивая отскок, стартовавший вчера вечером после сильного снижения, в результате которого был обновлен двухнедельный минимум. Однако утром DXY стал активно снижаться, после чего совершил несколько широких разнонаправленных движений. Сейчас DXY торгуется с нулевым изменением немного ниже 103 п.

Европейская валюта после негативного начала дня также стала консолидироваться в широком диапазоне, совершив несколько сильных отскоков от дневного минимума. Сейчас пара EUR/USD несет небольшие потери вблизи 1,058.