Российская валюта против доллара и евро в течение завершившейся недели ощутимо укрепилась, хотя первая ее половина и прошла в стабилизации курсов.

В результате, обе основные резервные валюты пробивали вниз психологически значимую поддержку на отметке 60 рублей и обновили многолетние минимумы. Доллар на неделе максимально падал до 57,08 рубля — к минимуму с марта 2018 года, евро — до 59,02 рубля — с июня 2015 года.

Основным курсообразующим фактором укрепления рубля оставался дисбаланс между спросом и предложением валюты в условиях обязательной продажи экспортерами 80% выручки и обвалившегося импорта, не способного в условиях ограничений на движение капитала при текущем курсе абсорбировать предложение инвалюты.

При этом возросшие объемы торгов обеими валютами могут свидетельствовать о начале активной продажи инвалюты Газпромбанком в рамках новых сделок по оплате российского газа потребителями из недружественных стран. В частности, на торгах американской валютой расчетами завтра в пятницу объем торгов составил рекордные после 3 марта 190 миллиардов рублей. Впрочем, тогда курс доллара был раза в полтора выше.

Внешний фон оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти оставался выше уровня 105 долларов за баррель марки Brent. Однако, глобальные рыночные драйверы сейчас не играют главной роли для российского валютного рынка. Сказываются сохраняющиеся ограничительные меры финрегулятора. Впрочем, дорогая нефть помогает формировать значительный приток валютной экспортной выручки, даже при возможном сокращении физического объема поставок.

В целом, за неделю курс доллара опустился на 4,32 рубля до 60,23 рубля, евро — на 4,35 рубля до 62,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом сползла до 6,7 тысячи против 7,15 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ РАЗДУМЫВАЛ…

Рубль начал рабочую неделю осторожным ростом против доллара и евро в рамках консолидации около достигнутых высоких курсовых уровней. После выходных инвесторы в рублевые активы оперлись на то, что санкционные риски пока остаются нереализованными, и это — уже позитив.

Дискуссия по содержанию шестого пакета санкций против РФ еще продолжается. Так, ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

Свою лепту в приостановку роста внесло очередное смягчение валютных ограничений. Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.

В то же время фундаментальная база для укрепления рубля сохранилась, что удерживало его от активного падения. Как оценил ЦБ РФ, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года подскочил в годовом исчислении почти в 3,5 раза, до 95,8 миллиарда долларов. Главная причина рекордов — профицит торговли составил 106,5 миллиарда долларов против 35,2 миллиарда годом ранее. Это обеспечивается рухнувшим импортом при стабильном экспорте.

В этих условиях Рынок за пару дней "переварил" послабления мер валютных ограничений ЦБ РФ, и его игроки опять стали играть на повышение российской валюты.

При этом игроки внутреннего валютного рынка РФ не обращали внимания на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая.

До этого срока Россия могла платить по своим валютным займам из замороженных резервов в соответствии с выданной управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) лицензией, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. Эта лицензия была выдана России 2 апреля после заморозки ее золотовалютных резервов — с тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.

НО ПОТОМ РВАНУЛ НА ГАЗОВЫХ ДЕНЬГАХ

Завершение рабочей недели рубль провел в повышательном ралли к доллару и евро, обновляя многолетние максимумы на фоне заметно возросших объемов торгов. Видимо, это было вызвано ростом объемов конвертации Газпромбанком валюты, поступившей в оплату российского газа — по новым правилам.

Игроки рынка обратили внимание на оценки степени рыночности курса рубля помощником президента России Максимом Орешкиным, опирающиеся на данные платежного баланса РФ. Искусственным курс был в прошлом году, в этом же году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия, полагает Орешкин.

Приближение пика налогового периода (25 мая) по традиции увеличило предложение валюты, поскольку требует от игроков аккумулирования рублевой ликвидности, что становится сложным в условиях упавшего курса инвалют. В мае ожидается перечисление 2,59 триллиона рублей, что эквивалентно 43 миллиардам долларов при дневном объеме примерно в 1,5 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра".

Банк России продолжил смягчать правила торгов и отменил запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"). Однако игроки рынка пока проигнорировали это.

В итоге после прощупывания круглого уровня 60 рублей за доллар российская валюта может притормозить около него. Попытки нарастить импорт, в том числе и параллельный могут в сочетании с дальнейшими послаблениями валютного контроля ЦБ и активизацией покупки валюты физлицами, получающими рубли с заканчивающихся вкладов, удержать доллар повыше указанного психологического уровня.