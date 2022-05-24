Иран непрерывно подвергается санкциям со стороны Запада с момента исламской революции, и многие вспомнили об этом с началом введения жестких ограничительных мер против России. На фоне санкций иранский фондовый рынок получил невероятное развитие — основной иранский индекс TEDPIX с начала 2018 года взлетел в 16 раз. Разберемся, с чем это связано и какие уроки может вынести для себя Россия.

Сочетание снижающегося ВВП, девальвации риала и разрыва торговых связей с западными компаниями неизбежно привели к росту инфляции в стране. В такой макроэкономической ситуации перед иранцами остро встал вопрос, как сохранить свои сбережения, и лучшим выходом для многих стал фондовый рынок. Альтернатив по сохранению сбережений практически нет, что и вынуждает население активнее инвестировать.

Несмотря на санкционное давление, основной иранский индекс TEDPIX с начала 2018 года взлетел в 16 раз, причем весь рост пришелся на небольшой период — с 2018-го по 2020 годы. Такой рост существенно опередил инфляцию в стране. Если смотреть на официальный обменный курс, то, по данным Тегеранской биржи, сейчас иранский рынок оценивается в $1,2 трлн против $106 млрд в начале 2018 года. При этом если пересчитывать по свободному курсу, то капитализация национального фондового рынка за аналогичный период выросла с $91 млрд до $170 млрд.

В первую очередь, это связано с ростом инфляции и ослаблением нацвалюты: нефтяные экспортёры продают валюту в системе NIMA, где курс ближе к свободному, что позволяет их акциям выигрывать от ослабления риала. Сейчас в NIMA доллар стоит около 251 тыс. риалов — в 6 раз дороже официального курса. Кроме того, из-за того, что Ирану стало сложнее финансировать дефицит бюджета, выходом стало наращивание денежной массы, дополнительно подогревающее инфляцию и фондовый рынок. Также был снят запрет на торговлю так называемыми акциями справедливости, которые были предоставлены наиболее бедным слоям населения ещё правительством Ахмадинежада в 2006 году, что представляло собой квазиприватизацию. Эти акции давали право на получение дивидендов, но торговать ими стало можно только в 2020 году. Количество держателей таких акций составляет почти 50 млн человек. Совокупность этих факторов к существенной переоценке иранского фондового рынка. Если исторически капитализация рынка в стране составляла около 25% от ВВП, то сейчас, исходя из данных Тегеранской биржи и МВФ, рынок стоит 85% ВВП 2021 года.

При этом десятилетие под санкциями существенно изменило структуру фондового рынка. В условиях непрерывно слабеющего риала наибольшую долю на рынке стали иметь экспортно-ориентированные компании из секторов нефтехимии, нефтепереработки и металлургии. Компании внутреннего спроса, такие как банки или телекомы, в 2012 году были одними из лидеров по рыночной доле, однако сейчас существенно снизили её. Также отметим, что отсутствие в списке непосредственно нефтяных компаний связано с тем, что Национальная иранская нефтяная компания является полностью государственной.

В целом пример иранского фондового рынка показывает, что акции даже в крайне тяжелых макроэкономических условиях могут служить хорошей защитой от инфляции и обесценивания национальной валюты. При этом случай Ирана достаточно уникален, т.к. во многом перформанс рынка опирался на увеличение денежной массы со стороны центробанка и рост числа частных инвесторов. Свою роль сыграло и фактические отсутствие альтернатив сопоставимого размера.