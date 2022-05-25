Пара доллар-рубль четвертый день подряд демонстрирует снижение, впервые с марта 2018 года опустившись под отметку 57 руб.

Курс доллара на МосБирже продолжает свое снижение, однако с меньшей силой в сравнении с предыдущими днями. При этом торговая активность также постепенно возвращается к своим среднемесячным значениям, по итогам торгов во вторник составив более 2,3 млрд долл. Мы связываем данный эффект с завершающимися сегодня объемными налоговыми выплатами (НДС, НДПИ, акцизы). Отметим, что налог на прибыль должен быть выплачен до 30 мая, однако, по нашим оценкам, эффект от продажи валютной выручки на курс доллара будет существенно меньше.

Что более интересно, спрэд между парой евро-доллар на глобальных рынках и МосБирже продолжает увеличиваться, по итогам вчерашнего дня составив рекордные 4 центра (или 4%). Отметим, что евро к доллару продолжает дорожать на фоне заявлений главы ЕЦБ К. Лагард о скором ужесточении ДКП из-за растущей инфляции в Европе. На МосБирже, напротив, евро остается под давлением из-за роста объема торгов ввиду активной оплаты иностранными компаниями газа в рублях (отметим, что торги парой евро-рубль четвертый день подряд продолжают проходить на очень высоких объемах, сравнимых с парой доллар-рубль, что исторически наблюдалось крайне редко).

Мы полагаем, что сегодня пара доллар-рубль может замедлить импульс к снижению из-за завершающегося налогового периода, который формировал дополнительный навес предложения долларов. Курс доллара по итогам сегодняшнего дня может удержаться в диапазоне 56-58,5 руб., пара евро-рубль может завершить день в диапазоне 58 — 60,5 руб.