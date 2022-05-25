Снижение доходности облигаций на глобальном рынке поддержало спрос на ОФЗ
Во вторник торги ОФЗ проходили на повышенных оборотах. Объем торгов по индексу RGBI составил 15,4 млрд руб. Инвесторы активизировали покупку среднесрочных и длинных гособлигаций. Наибольший объем сделок пришелся на ОФЗ 26232, ОФЗ 26236, ОФЗ 26221 (срочность бумаг 5 — 11 лет). Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,02%. Доходность длинным бумаг снизилась на 3 — 8 б.п. Спрос на длинные ОФЗ поддерживают ожидания замедления инфляции и более быстрого снижения ключевой ставки ЦБР. Укрепление курса рубля и снижение доходности облигаций на глобальном рынке также выступают поддерживающими факторами для российских облигаций. Доходность UST-10 вчера снизилась до 2,86% (-10 б.п.), рубль проторговывал диапазон 56 — 57 за доллар, обновляя максимум с 2018 г.
Сегодня, ожидаем боковую динамику на рынке рублевых гособлигаций. Активизация покупок ОФЗ может пройти в четверг-пятницу, если данные по недельной инфляции подтвердят ожидания инвесторов по замедлению темпов роста потребительских цен.
В корпоративном сегменте отметим новость о планах Группы Сегежа провести 26 мая сбор заявок на облигации серии 002Р-04R. Компания имеет кредитный рейтинг от Эксперт РА на уровне "ruА+". Ориентир доходности облигаций предполагает премию к ОФЗ в размере 330 — 350 б.п., что соответствует 14,0 — 14,2% годовых. Оферта через 1,5 года. Объявленные параметры размещения выглядят интересно для покупки. Находящиеся в обращении облигации компании торгуются с доходностью 12,9 — 13,5% на срок 0,7 — 2,5 года и с премией к ОФЗ около 270 б.п.
https://1prime.ru/experts/20220525/836975472.html