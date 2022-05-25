Во вторник торги ОФЗ проходили на повышенных оборотах. Объем торгов по индексу RGBI составил 15,4 млрд руб. Инвесторы активизировали покупку среднесрочных и длинных гособлигаций. Наибольший объем сделок пришелся на ОФЗ 26232, ОФЗ 26236, ОФЗ 26221 (срочность бумаг 5 — 11 лет). Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,02%. Доходность длинным бумаг снизилась на 3 — 8 б.п. Спрос на длинные ОФЗ поддерживают ожидания замедления инфляции и более быстрого снижения ключевой ставки ЦБР. Укрепление курса рубля и снижение доходности облигаций на глобальном рынке также выступают поддерживающими факторами для российских облигаций. Доходность UST-10 вчера снизилась до 2,86% (-10 б.п.), рубль проторговывал диапазон 56 — 57 за доллар, обновляя максимум с 2018 г.

Сегодня, ожидаем боковую динамику на рынке рублевых гособлигаций. Активизация покупок ОФЗ может пройти в четверг-пятницу, если данные по недельной инфляции подтвердят ожидания инвесторов по замедлению темпов роста потребительских цен.

В корпоративном сегменте отметим новость о планах Группы Сегежа провести 26 мая сбор заявок на облигации серии 002Р-04R. Компания имеет кредитный рейтинг от Эксперт РА на уровне "ruА+". Ориентир доходности облигаций предполагает премию к ОФЗ в размере 330 — 350 б.п., что соответствует 14,0 — 14,2% годовых. Оферта через 1,5 года. Объявленные параметры размещения выглядят интересно для покупки. Находящиеся в обращении облигации компании торгуются с доходностью 12,9 — 13,5% на срок 0,7 — 2,5 года и с премией к ОФЗ около 270 б.п.