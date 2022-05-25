ЦБ решил ускориться со смягчением ДКП. В среду утром ЦБ РФ сообщил о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке 26 мая (плановое заседание — 10 июня). Вероятно, регулятор уже завтра рассмотрит вопрос очередного снижения ключевой ставки. Смягчению процентной политики способствует резкое укрепление рубля и торможение темпов инфляции. Кроме того, профицит ликвидности в банковском секторе восстановился до уровней начала года, а поддержка бизнеса и населения в текущих экономических условиях требует возобновления кредитной активности, которое не произойдет без дальнейшего снижения ставок. Отметим также, что сегодня утром ЦБ опубликовал данные по майским инфляционным ожиданиям (ИО). В мае ИО населения сократились с 12,5% до 11,5%, что стало минимумом с мая 2021 г. Хотя показатель наблюдаемой инфляции вырос с 19,9% до 25,1%. В свою очередь, ценовые ожидания предприятий также снизились, но остаются высокими (23,3). Мы ожидаем, что на двух ближайших заседаниях (завтра и 10 июня) ЦБ доведет ключевую ставку до 10%.

Налоговый период может замедлить коррекцию ставок МБК в случае завтрашнего снижения ключевой ставки. Профицит ликвидности в банковском секторе закрепился вблизи отметки 2 трлн руб. Несмотря на сегодняшние крупные налоговые платежи, накануне банки увеличили объем средств на депозитах в ЦБ, разместив на недельном аукционе 850 млрд руб. (против 740 млрд руб. неделей ранее). Перед выплатами в бюджет банки запаслись ликвидностью от Федерального казначейства в виде депозитов почти на 380 млрд руб. Кроме того, вторую неделю подряд сохраняется приток наличных в систему (с начала второй половины мая в банковскую систему пришло почти 170 млрд руб. по каналу наличных денег).

Комфортный запас ликвидности позволит межбанковской ставке Ruonia оставаться ниже ключевой ставки ЦБ в период крупных налоговых платежей. Так, в конце прошлой — начале текущей недели отрицательный спред Ruonia к ключевой ставке расширился до 32-34 б.п., несмотря на приближение основных налоговых платежей. Впрочем, налоговый период может несколько замедлить движение межбанковских ставок вниз в случае завтрашнего внеочередного снижения ключевой ставки.