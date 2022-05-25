На открытии рубль резко укрепился, вновь переписав многолетние вершины. Доллар установил четырехлетний максимум на отметке 55,8 руб., евро впервые с мая 2015 г. приближался к 57 руб. Затем валютные пары перешли к коррекционным попыткам, резко повысившись в середине торгов, в результате чего они вышли в плюс к рублю.

Поначалу не особо помогало предотвращению роста рубля решение ЦБ провести завтра внеочередное заседание по вопросу об уровне ключевой ставки, что указывает на ее вероятное существенное снижение. Обычно смягчение монетарной политики является одним из главных факторов ослабления любой валюты. Однако сохраняющееся у нас превышение продавцов инвалюты над покупателями защищает рубль от серьезного снижения.

В то же время российский долговой рынок отреагировал на решение ЦБ мощным восходящим движением. В результате индекс гособлигаций RGBI достиг максимального с середины февраля уровня. Котировки облигаций растут, а доходности снижаются вслед за ожидаемой динамикой процентных ставок в экономике, как бы предвосхищая их будущий уровень.

При этом рублевые активы почти не заметили негатива в виде решения Минфина США не продлевать действие генеральной лицензии, которая исключала из-под действия санкций платежи России по внешним обязательствам. Это угрожает первым с 1918 г. российским дефолтом по суверенному долгу. Правда, неблагоприятные последствия такого события носят долгосрочный характер и напрямую вряд ли повлияют в ближайшие месяцы на финансово-экономическую ситуацию в стране.

Нефть сохраняет позитивный настрой

В начале дня нефтяные цены умеренно повышались, испытав серьезную просадку утром. Затем котировки восстановились, но к текущему моменту откатились от дневных вершин. Сейчас Brent прибавляет 1% около значения $111,8.

Поддержку нефтяным ценам оказало заявление главы Минэнерго США о том, что американский президент не исключает введения экспортных ограничений, чтобы ослабить рост внутренних цен на топливо.

Нефтяной рынок почти не заметил неожиданного роста запасов нефти в ночном отчете API. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 0,7 млн. барр., и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.