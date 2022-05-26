Пара доллар-рубль прервала четырехдневное снижение, отступив к отметке 59,3 руб.

Торги долларом вчера проходили на повышенных объемах, максимальных с конца февраля, при этом в первой половине дня пара доллар-рубль демонстрировала инерционное снижение, опускаясь ниже 56 руб., однако к его окончанию смогла фактически полностью отыграть снижение последних двух дней. По нашим оценкам, такое поведение валютной пары связано с активизацией крупных игроков перед внеплановым заседанием ЦБ, на котором, по нашим оценкам, ключевая ставка может быть снижена до 10-12% (отметим, что вчера также выходили недельные данные по инфляции в стране в результате которых наблюдались дефляционные процессы). Мы полагаем, что потенциал увеличения ставок исчерпан, а темпы роста инфляции (г/г) продолжат замедляться. Мы также не исключаем, что сегодня регулятор может объявить и о проведении ряда интервенций на валютном рынке, которые скорректируют курс рубля.

Отметим, что евро к рублю демонстрировал аналогичную динамику, однако из-за активной оплаты газа в рублях иностранными компаниями, отношение доллара к евро на МосБирже снизилось до 1,02, хотя на глобальных рынках курс евро к доллару остался фактически без изменений.

Мы полагаем, что сегодня пара доллар-рубль может инерционно по итогам дня закрепиться выше отметки 60 руб. при поддержке покупки долларов крупными игроками. В центре событий будет сегодняшнее заседание ЦБ, по итогам которого, по нашим оценкам, вариант возврата к уровням 55 руб. будет маловероятным.