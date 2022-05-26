Цены на нефть в среду незначительно выросли, поддерживаемые дефицитом поставок. Ситуация с топливом в США очень напряженная в преддверии старта автомобильного сезона. При этом морские поставки из России выглядят слабо, что объясняется угрозой эмбарго в ЕС, которое может быть объявлено в начале следующей недели. Сдерживающим фактором для цен выступает карантин в Китае, где власти продолжают бороться со вспышками COVID-19 в рамках политики "нулевой терпимости".

Фьючерсы на Brent торгуются вблизи сопротивления $115 за баррель. Вчера котировки кратковременно оказывались выше этого рубежа, но полноценный пробой еще не реализовался. Сейчас имеет смысл наблюдать за тем, какую форму примет консолидация. Если на младших таймфреймах локальные минимумы и максимумы не будут снижаться, то шансы на пробой будут оставаться высокими.

Если же график начнет постепенно "заваливаться" вниз, то в какой-то момент спекулянты могут не выдержать, и под давлением распродаж сформируется импульс вниз. Однако даже в этом сценарии нельзя утверждать, что средний уровень цен на нефть в ближайшее время может существенно опуститься.

В США ожидаются длинные выходные на фоне праздника Дня поминовения, которые считаются началом высокого автомобильного сезона. В эти дни, как правило, наблюдается скачок автомобильного трафика. Наблюдения специалистов, отслеживающих активность на дорогах, показывают, что рекордные цены на бензин не разрушают спрос и граждане США активно садятся за руль.

Это говорит о том, что ситуация с доступностью топлива в июне может ухудшиться. Администрация США активно ищет способы, чтобы стабилизировать ситуацию. В апреле начались продажи из SPR, которые за полгода могут составить рекордные 180 млн барр. В мае появилась информация, что президент Байден рассматривает возможность впервые с 2012 г. выпустить на рынок чрезвычайный дизельный запас, а также ввести ограничения на топливный экспорт.

Вчера была опубликована очередная статистика от Минэнерго США, которая подтверждает проблемы с доступностью топлива. Запасы нефти и бензина снизились на 1 млн и 0,5 млн барр. соответственно. Чистый экспорт топлива увеличился на 1 млн б/с, чистый импорт нефти сократился на 0,9 млн б/с. Загрузка НПЗ достигла посткоронавирусного рекорда 93,2%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, остались на уровне предыдущей недели.

Морские поставки нефти из России слабеют, следует из данных Bloomberg. В начале следующей недели Еврокомиссия предпримет очередную попытку согласовать эмбарго на закупку российской нефти для ЕС, что стимулирует местных импортеров в превентивном порядке переходить на альтернативных поставщиков.

Пока не ясно, удастся ли согласовать эмбарго, но даже в случае очередной неудачи курс на отказ от российской нефти будет реализовываться на национальном уровне. Крупнейшие покупатели российской нефти в ЕС, Австрия и Германия, уже заявили, что в любом случае будут стараться сократить закупки до нуля к концу 2022 г.

На их долю в конце 2021 г. приходилось около 1,5 млн б/с из всего российского нефтяного экспорта в ЕС в объеме 4,5 млн б/с. Еще 0,7 млн б/с приходилось на Польшу и Великобританию, которые также занимают жесткую позицию. Оставшиеся импортеры, даже при желании продолжать закупки, будут находиться под политическим давлением, что будет постепенно приводить к замещению российской нефти альтернативными поставками.

Вопрос в том, насколько реально отказаться от такого объема до конца года. Даже если это слишком дорого, политическая поддержка таких решений высока — европейские страны, вероятно, готовы заплатить за это более затяжным периодом высоких цен. Поэтому политическая ситуация на европейском направлении продолжает располагать к повышательному давлению на нефтяные котировки.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 0,4% и торгуются в районе $114,5 за баррель.