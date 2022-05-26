Рубль с открытия активно дешевеет, умеренно скорректировавшись после решения ЦБ снизить ключевую ставку сильнее ожиданий. Однако вскоре российская валюта ускорила нисходящую динамику, обновив недельные минимумы. Доллар приближался к 64 руб., евро — к 66,7 руб.

Смягчение монетарной политики является одним из ключевых факторов ослабления любой валюты. Учитывая более чем двукратный рост рубля с исторических вершин всего за два месяца, а также планомерное смягчение валютного регулирования, вероятно, это только начало снижения рубля к экономически более обоснованным уровням.

Дополнительное давление на российскую валюту в более долгосрочном плане может оказать решение повысить в России с 1 июня на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам. Постепенно часть этих денег может увеличить спрос на инвалюту, в том числе за счет роста импорта.

Российский долговой рынок продолжил бурно отыгрывать быстрое снижение ключевой ставки. Индекс гособлигаций RGBI активно повышается вторую сессию подряд, вновь переписав трехмесячный максимум. Котировки облигаций растут, а доходности падают вслед за ожидаемым уровнем процентных ставок в экономике, как бы опережая их динамику.

Нефть пытается ускорить рост

Нефтяные цены сохраняют умеренно восходящую динамику, периодически испытывая серьезные просадки. Одна из них произошла в начале дня, но вскоре рост возобновился, котировки переписали недельные вершины. Сейчас Brent прибавляет 0,6% вблизи значения $111,8.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение запасов нефти во вчерашнем отчете Минэнерго США. Вместе с геополитическими рисками это сохраняет опасения дефицита предложения на старте автомобильного сезона в странах, которые являются крупными потребителями топлива.