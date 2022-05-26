Банк России сегодня на внеплановом заседании опустил ключевую ставку на 3 п.п. до 11% годовых, назвав в качестве аргументов замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий, значительное укрепление рубля, а также спад кредитования и экономической активности. При этом регулятор заявил о возможности дальнейшего понижения ставки.

Резкий подъем ставки ЦБ РФ в конце февраля и ухудшение экономической ситуации в результате санкций уже отрицательно отразились на кредитовании в стране. Причем больше всего пострадало необеспеченное потребительское кредитование — на фоне существенного сокращения выдач портфель таких кредитов в российских банках в марте-апреле упал почти на 4%. Корпоративное и ипотечное кредитование оказалось более устойчивым благодаря программам господдержки.

Сегодняшнее решение ЦБ приведет к дальнейшему снижению депозитных и кредитных ставок и должно будет поспособствовать определенному улучшению ситуации с кредитованием в стране в ближайшие месяцы. Впрочем, на быстрое восстановление пока рассчитывать не приходится. В условиях все еще довольно высоких ставок и повышенной экономической неопределенности компании и граждане будут осторожно относиться к увеличению долговой нагрузки. В свою очередь, в связи с повышенными кредитными рисками банки продолжат предъявлять более жесткие требования к заемщикам.

В то же время шаги Центробанка создают предпосылки для ускорения восстановления в этой сфере осенью, когда станет более или менее понятно, что происходит с экономикой, а банки и их клиенты в значительной степени адаптируются к новой экономической реальности.