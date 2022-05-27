МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В четверг на рынке была очень нервная сессия. В акциях мы видели мощные движения как вверх, так и вниз. А на валютном рынке прошла 10%-ая волна ослабления рубля.

Обороты в индексе МосБиржи подскочили в два раза относительно средних значений последних недель. Причем 64% пришлось лишь на одну акцию — Газпром (+9%). Уверенный подъем показал и рынок облигаций, но там объемы по сравнению с предыдущей сессией упали в два раза.

Все еще боковик. Несмотря на масштабную волатильность, индекс МосБиржи по-прежнему находится в устоявшемся боковом коридоре. Снизу зона поддержки расположена на 2165-2235 п. Сверху в качестве зоны сопротивления выделяем уровни 2460-2500 п. В случае их пробоя цели сместятся к 2810-2840 п.

На мой взгляд, с учетом внешнего и внутреннего фона вероятность выхода из диапазона наверх гораздо выше, чем шансы на снижение к минимумам. При этом ключевую роль в таком движении могут сыграть в первую очередь нефтегазовые бумаги.

Газпром оправдал ожидания. Совет директоров рекомендовал направить 50% скорректированной прибыли на дивиденды, что эквивалентно 52,53 руб. на акцию. Дивдоходность по текущим котировкам рекордная среди всех голубых фишек — 17,7%.

Однако такая позитивная новость была смазана гигантской волатильностью в течение сессии. В моменте акции теряли 14% с локальных максимумов, хотя никаких новостей не появлялось. Импульс снижения привел к закрытию множества длинных позиций, которые при прочих равных хотели бы дождаться решения по дивидендам. Из-за такого падения цены, ряд держателей наверняка предпочли не искать официальные новости, а зафиксировались, реагируя на котировку, а не фундаментальные факторы. Плюс сработали массовые стоп-заявки. По итогу никаких достоверных негативных сообщений так и не появилось. Подобная волатильность — отчасти результат пониженной ликвидности.

Банк России в реальном времени осуществляет мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения искусственных аномалий, в случае их выявления регулятор вправе провести разбирательство, ответили в пресс-службе ЦБ на запрос РИА Новости о дневном падении акций Газпрома в отсутствие новостей.

Приверженность дивполитике — позитивный сигнал в плане экстраполяции таких решений Газпрома на будущее. С учетом относительно высоких цен на газ, даже в низкий сезон потребления, дивиденды за 2022 г. могут быть еще выше, более 60 руб. И это с учетом падения экспорта и крепкого рубля.

В краткосрочной перспективе акции Газпрома вполне могут сходить выше 300 руб., однако навес продавцов все-таки останется высоким. Огромное количество инвесторов вовлечено в эту историю, так что через некоторое время после дивидендного импульса допускаем локальную коррекцию. При этом речь не идет о масштабном падении. До дивидендной отсечки полноценный нисходящий тренд маловероятен. К тому же с точки зрения дивидендных потоков альтернатив акциям Газпрома в глазах инвесторов пока мало, учитывая то, что многие сильные компании откладывают выплаты.

Дивиденды Газпрома — это будущее топливо для всего рынка акций. Совокупные выплаты Газпрома составят 1,24 трлн руб. Это рекордно высокий размер в истории компании и всего российского фондового рынка. Половина средств уйдет в бюджет РФ, другая — огромному количеству инвесторов. Однако стоит читывать, что с учетом заморозки нерезидентов реальный free-float заметно ниже 50%. Тем не менее даже с учетом этого фактора объем средств, который может поступить инвесторам-резидентам, огромен. А с учетом того, что частные инвесторы более склонны реинвестировать средства обратно в рынок (вывод на основе наших опросов), то при текущих низких оборотах этот эффект будет гораздо более выраженным, чем в прошлые годы. Доля физлиц в общем объеме торгов акциями на Мосбирже в апреле была на рекордном уровне в 73%. Именно они сейчас определяют тренды.

По предварительным грубым оценкам, на рынок может быть реинвестировано более 140 млрд руб. дивидендов Газпрома. Такие объемы в августе-сентябре обязательно окажут поддержку российским акциям.

Ключевая ставка — 11%. Снижение ставки оказалось чуть ниже рыночного консенсуса. Вероятно, уже на следующем заседании 10 июня регулятор снизит ее до 10% или даже до 9-9,5%. В текущей ситуации причины спешки регулятора понятны. Кредитование падает, потребительская активность после всплеска в феврале-начале марта подавлена, а рубль показал мощнейшее в истории укрепление. Все это дефляционные факторы, подтвержденные цифрами Росстата о замедлении роста ИПЦ. Так что Банк России вынужден действовать, поддерживая кредит и экономику, и это абсолютно верное решение.

Снижение ставки положительно почти для всех эмитентов на российском рынке акций. Это дополнительный позитив еще и для тех, у кого высокий рублевый долг. Например, это касается МТС или АФК Система. Особенно сильно выигрывают и девелоперы: ПИК, Эталон, Самолет и ЛСР.

Еще один фактор против рубля. ЦБ вновь увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами. Теперь с 60 до 120 дней. Изначально в марте было 3 дня.

Подобное решение вкупе со смягчение ДКП указывает на обеспокоенность регулятора чрезмерным укрепление рубля, которое мы видели в последние недели. Можно предположить, что дно по доллару и евро было пройдено в среду.

Рубль развернулся — экспортеры выдохнули. Курс USD/RUB рос всю сессию четверга, поднявшись выше 65. За два дня котировки выросли с минимумов на 16,9%, что особенно важно для акций экспортеров: нефтегазового сектора, металлургии, угольщиков, химиков.

Волатильность рубля — это еще одна большая проблема для экономики. Она такая же острая, как и то чрезмерное укрепление национальной валюты, которое мы видели в последние месяцы. Колебания валютных курсов парализуют бизнес планирование. Они требуют от инвесторов выбирать проекты только с экстремально высоким показателем IRR (внутренняя норма доходности). Эта проблема очевидна и с ней регуляторам нужно что-то делать.

Ослабление рубля — это ненадолго? После прошедшей волны роста доллара многие задаются вопросом, а будет ли продолжение подъема или опять увидим спуск ниже 60. На мой взгляд, разворот состоялся, однако сохранение высокой скорости ослабления рубля я бы не ждал. За две сессии курс уже значительно поднялся. В ближайшее время доллар будет отрисовывать границы нового коридора консолидации.

Изучив торговые обороты на валютном рынке, сделаю предположение об одной из причин настолько сильного ослабления рубля. Дело в том, что существенно снизился навес продавцов в евро.

В режиме EUR/RUB TOM оборот вчера составил 83,9 млрд руб. против средних 121 млрд руб. в предыдущие пять сессий. Падение на 30%. При этом в долларе в четверг объемы выросли на 37% относительно тех же пяти предыдущих сессий. Расхождение в динамике оборотов вызывает много вопросов. То есть при прочих равных в евро оборот на фоне ажиотажного укрепления валютных курсов должен был бы вчера составить примерно 165 млрд руб. Но по факту было в два раза ниже. Соотношение оборота по EUR/RUB к USD/RUB опустилось с недавних 0,8-1,3 до 0,4!

Так что делаю вывод, что слабость рубля связана с паузой или сокращением объемов по продаже экспортной выручки в евро (в большей степени за газ). Поэтому, как только вернутся продажи газовой выручки к недавним значениям, а спекулятивный ажиотаж в валюте снизится (он не связан с резким ростом импорта), то волна роста USD/RUB завершится.

При этом на среднесрочном горизонте остается актуальным прогноз роста курса доллара и евро в связи с постепенным восстановлением импорта. Но это не история 1-2 недель и тем более уж не двух последних сессий, за которые доллар подскочил на 16%. Рост импорта — медленный процесс. К концу года возврат доллара в сторону 75 выглядит вполне вероятным.

На рынке США продолжает реализовываться сценарий полноценного отскока. Ранее по индексу S&P 500 сформировались четкие технические сигналы к развороту. Волна восстановления с периодическим переходом в фазу боковой консолидации может продолжаться вплоть до середины июня. Цели могут быть расположены в широком диапазоне 4150-4310 п.

Что касается более отдаленной перспективы, то взгляд остается сдержанным. Нисходящий тренд последних месяцев не сломлен. До декабря мы можем спокойно увидеть новые минимумы по S&P 500, учитывая ужесточение ДКП ФРС, а также снижение балансов ключевых мировых ЦБ.

Бумаги в фокусе

К текущему моменту должны были пройти заседания советов директоров по дивидендам у следующих компаний: Роснефть, Башнефть, Детский мир, Совкомфлот. Решения по размеру выплат пока не были опубликованы. Ожидаем их в ближайшее время:

- Роснефть (+3,6%). Выплата 50% по Газпрому намекает на очень высокую вероятность аналогичного решения по крупнейшей нефтяной компании. За 2021 г. Роснефть может выплатить 23,6 руб. на акцию, что соответствует 6,1% доходности по текущим котировкам. В дивидендном кейсе Роснефти более важны не эти выплаты, а за 2022 г. Они могут оказаться почти в два раза выше.

-Башнефть-ао (+3,4%), Башнефть-ап (-1,4%). Сейчас нет никакой определенности по поводу размера выплат. Можно лишь отметить, что при направлении 25% чистой прибыли дивиденд будет около 50 руб.

- Совкомфлот (+0,7%). Это госкомпаний и в обычное время можно было бы рассчитывать на выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. Согласно действующей дивидендной политике, выплаты могут составить 0,3 руб. Дивидендная доходность всего 0,7%.

- Детский мир (-0,5%). Менеджмент не давал каких-либо дивидендных комментариев по итогам недавней отчетности, поэтому неопределенность в этом вопросе остается. Не исключено, что компания временно отступит от распределения всей чистой прибыли по РСБУ, так как Детский мир сейчас проводит байбэк, а чистый долг увеличился при возросших процентных ставках. Отчет по МСФО за I квартал 2022 г. был довольно слабым.

ОГК-2 (+10%). Вчера был показан лучший результат среди компаний с оборотом более 50 млн руб. На 30 июня назначили СД по дивидендам.

Qiwi (-6,5%). Ранее бумаги на фоне утверждения акционерами байбэка и неплохой отчетности взлетели на 50%+. Текущий откат выглядит стандартной технической коррекцией. В диапазоне 350-370 руб. возможно торможение.