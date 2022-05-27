Пара доллар-рубль второй день подряд демонстрирует сильный рост, вернувшись выше отметки 65 руб.

Торги долларом второй день подряд проходили на повышенных объемах, максимальных с конца февраля, при этом пара доллар-рубль продолжила компенсировать потери, вернувшись к значениям первой половины мая. Поддержку доллару, по нашим оценкам, продолжают оказывать крупные игроки, более активно скупающие иностранную валюту. Ключевым драйвером для покупок иностранной валюты выступает снижение ключевой ставки на внеплановом заседании ЦБ до 11%, а также заявления регулятора о том, что потенциал для последующего смягчения ДКП сохраняется. Отметим, что дополнительную поддержку доллару оказало и завершение основных налоговых выплат в России, уменьшившее навес предложения иностранной валюты. Найдено объяснение неожиданному развороту рубля

Отметим, что евро к рублю демонстрировал более сильный рост, ввиду компенсации заметно расширившегося ранее спрэда между евро-доллар на FOREX и МосБирже (на фоне оплаты газа в рублях). Курс евро к доллару поднялся на 2 цента и по итогам дня составил 1,04 долл. Однако мы ожидаем, что спрэд курсов не сможет вернуться к докризисным значениям из-за избыточного спроса на рубли в валютной паре. Отметим, что торговая активность парой евро-рубль заметно снизилась в сравнении с евро-доллар, что также связано с оплатой газа в рублях.

Мы полагаем, что сегодня пара доллар-рубль может инерционно продолжить рост, закрепившись в диапазоне 67-69 руб. Поддержку доллару может оказать и вечернее решение регулятора о увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки с 60 до 120 дней, что также в будущем может сузить дневной навес предложения долларов на валютном рынке.