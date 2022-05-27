Вчера нефтяные котировки взлетели, отыгрывая ожидания по усилению спроса; стоимость нефти марки Brent прибавила почти 3% и превысила отметку 117 долл./барр., — уровни максимумов с конца марта. В условиях благоприятной обстановки на глобальных фондовых рынках и дальнейшего ослабления позиций доллара по отношению к ведущим мировым валютам инвесторы смогли более активно учитывать фактор приближающегося автомобильного сезона в США, способного обострить дефицит нефтепродуктов в развитых странах, а также ожидания по оживлению потребления топлива в КНР, по мере снятия карантинных ограничений в Шанхае.

Сегодня утром цены на Brent находится под умеренным давлением. Некоторое охлаждение, по нашему мнению, выглядит вполне естественным, учитывая активный рост накануне и "длинные" выходные в США (в понедельник страна празднует Memorial Day). Полагаем, что в течение дня Brent будет преимущественно проторговывать диапазон 116-118 долл./барр. На следующей неделе склонны ждать возобновления роста котировок.