На решение ЦБР снизить ставку до 11% (-300 б.п.) рынок ОФЗ отреагировал ростом цен, но с меньшими темпами по сравнению с движением в среду. Доходность гособлигаций срочностью более 5 лет снизилась на 7 — 11 б.п. (в среду на 50 — 70 б.п.). Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 1,15%. Оборот по индексу RGBI снизился до 4,7 млрд руб., что заметно меньше по сравнению с 16,3 млрд руб. в среду. Повышенным спросом пользовались длинные бумаги ОФЗ 26230, ОФЗ 26221, ОФЗ 26232, а также самые короткие выпуски с погашением в июле и ноябре 2022 г. Решение ЦБР о снижении ставки оказалось в рамках консенсус прогноза рынка и практически полностью заранее было отыграно инвесторами.

В пресс-релизе регулятор отметил, что инфляция складывается ниже апрельского прогноза. В результате оценки рисков, ЦБР допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На ожиданиях более быстрого снижения ключевой ставки мы обновили цель по доходности 10-летних ОФЗ к концу этого года до 8,0 — 8,5% годовых.

Сегодня умеренный рост цен рублевых облигаций может продолжиться поскольку сохраняются ожидания снижения ставки ЦБР на плановом заседании 10 июня.