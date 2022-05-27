Цены на нефть в четверг подскочили после пробоя сопротивления $115 за баррель. Инфоповодом стали заявления чиновников в ЕС о том, что компромисс по вопросу эмбарго на российскую нефть может быть достигнут. Параллельно можно видеть, как усугубляются проблемы с доступностью топлива в США, крупнейшем потребителе мира.

Фьючерсы на Brent после пробоя $115 могут продолжить движение в направлении $123-124. Рыночная ситуация вполне располагает к такому развитию событий. К августу МЭА ожидает рост спроса на 3,6 млн б/с, в то время как уровень предложения по-прежнему останется ограниченным.

Председатель Евросовета выразил уверенность, что странам ЕС удастся достичь консенсуса по вопросу отказа от нефти из России до саммита лидеров ЕС 30-31 мая. Ключевой сложностью является позиция Венгрии, которая требует более длинный льготный период для отказа от российской нефти, либо крупную денежную компенсацию на перестройку инфраструктуры.

Страна сильно зависит от российских трубопроводных поставок, поэтому хочет для себя индивидуальных условий. Но уступка Венгрии может повлечь за собой аналогичные претензии от других стран. Без Венгрии единого общеевропейского решения не будет, поэтому Еврокомиссии предстоят непростые переговоры. С уверенностью судить о перспективах решения по эмбарго на саммите 30-31 мая пока сложно.

Даже в случае очередной неудачи курс на отказ от российской нефти будет реализовываться на национальном уровне. Крупнейшие покупатели российской нефти в ЕС, Австрия и Германия, уже заявили, что в любом случае будут стараться сократить закупки до нуля к концу 2022 г.

На их долю в конце 2021 г. приходилось около 1,5 млн б/с из всего российского нефтяного экспорта в ЕС в объеме 4,5 млн б/с. Еще 0,7 млн б/с приходилось на Польшу и Великобританию, которые также занимают жесткую позицию. Оставшиеся импортеры, даже при желании продолжать закупки, будут находиться под политическим давлением, что будет постепенно приводить к замещению российской нефти альтернативными поставками.

Вопрос в том, насколько реально отказаться от такого объема до конца года. Даже если это слишком дорого, политическая поддержка таких решений высока — европейские страны, вероятно, готовы заплатить за это более затяжным периодом высоких цен. Поэтому политическая ситуация на европейском направлении продолжает располагать к повышательному давлению на нефтяные котировки.

На следующей неделе страны ОПЕК+ соберутся 2 июня, чтобы в очередной раз определить квоты на добычу на следующий месяц. Ожидается, что страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с. На практике это ничего не решает, поскольку страны с начала года систематически отстают от цели по добычи. По итогам апреля МЭА оценивало уровень отставания в 2,7 млн б/с.

Сейчас свободные добычные мощности есть только у Саудовской Аравии и ОАЭ, а также небольшой объем приходится на другие страны Персидского залива. Это значит, что увеличение квот на 432 тыс. б/с в лучшем случае поднимет производство на 150-200 тыс. б/с. При этом высокая неопределенность связана с российской добычей, которая может быть под давлением из-за политической ситуации.

В США ожидаются длинные выходные на фоне праздника Дня поминовения, которые считаются началом высокого автомобильного сезона. В эти дни, как правило, наблюдается скачок автомобильного трафика. Наблюдения специалистов, отслеживающих активность на дорогах, показывают, что рекордные цены на бензин не разрушают спрос, и граждане США активно садятся за руль.

Это говорит о том, что ситуация с доступностью топлива в июне может ухудшиться. Статистика от Минэнерго США продолжает демонстрировать стабильное падение запасов нефти и бензина на фоне рекордных уровней нефтепереработки и экспорта. Вероятно, в ближайшее время будут введены экспортные ограничения, что смягчит ситуацию на внутреннем рынке, но усугубит ее в странах-контрагентах, в частности, на европейском направлении.

Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. Фьючерсы на Brent сегодня растут на 0,1% и торгуются на уровне $117,5 за баррель.