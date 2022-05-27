Доллар и евро возвращают позиции. В пятницу на российском валютном рынке доллар и евро третий день подряд демонстрируют укрепление, хотя темпы роста несколько снизились. Американская валюта к середине дня торговалась в районе 66,6 руб., при этом в утренние часы обновила максимум с 11 мая, поднявшись до 67,5 руб. Курс евро к полудню касался отметки 70, хотя в первой половине дня поднимался до 71,7 руб., также обновив максимум с 11 мая.

Напомним, что в середине текущей недели доллар и евро опускались до многолетних минимумов (55,8 руб. и 57,1 руб. соответственно), после чего начали постепенно укрепляться. Среди основных факторов укрепления иностранной валюты за последние дни — меры по ослаблению валютного контроля (снижение лимита и расширение срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами) и очередное смягчение процентной политики ЦБ с сохранением сильного сигнала на дальнейшее снижение ключевой ставки. Отметим, что определенное давление на курс российской валюты оказали и комментарии министра экономического развития РФ о необходимости возвращения к "равновесному курсу рубля".

Мы полагаем, что для американской валюты постепенно открывается дорога к возвращению на уровень в 70 руб. Впрочем, можно ожидать сохранения широкого диапазона движения валют. В частности, даже в период укрепления не исключаем временной коррекции USD в район 62-64 руб.

Профицит ликвидности почти не ощутил налоговых выплат. В среду банки провели крупные налоговые платежи, а уже в четверг заметно увеличили объем размещения на депозитах постоянного действия в ЦБ РФ (+236,6 млрд руб.). В результате остатки банковского сектора на корсчетах в Банке России опустились до многолетнего минимума в 664,3 млрд руб., но показатель структурного профицита ликвидности впервые с 11 апреля поднялся выше 2 трлн руб. Накануне банки также погасили 800 млрд руб. по депозитам Федерального казначейства, но одновременно привлекли 850 млрд руб. в РЕПО у казначейства.

Ставки МБК отреагировали незначительным ростом на крупные налоговые платежи в среду: значение Ruonia выросло на 4 б.п. — до 13,54%. В целом банки достаточно безболезненно прошли пик налоговых выплат, сохранив заметный уровень профицита ликвидности в системе. Отметим, что несмотря на снижение ставок всю вторую половину мая сохраняется приток наличных в банковскую систему (+220 млрд руб. за две последние недели). Также стоит ожидать, что сразу после окончания налогового периода бюджет вернет существенную часть ликвидности в систему.