Открывшись вниз, рубль некоторое время активно проседал, обновляя двухнедельные минимумы. Доллар приближался к 67,5 руб., а евро к 71,7 руб. Однако затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции.

В предыдущие недели, когда наблюдалось поступательное укрепление рубля, в пятницу он обычно слабел в рамках коррекции. Многие шортисты инвалюты предпочитали фиксировать прибыль, а часть инвесторов предпочитала восстанавливать или наращивать в ней позиции из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Когда они не оправдывались, рост рубля возобновлялся.

Сегодня, конечно, фактор пятницы играет определенную роль, но в целом ситуация отличается от прошлых недель. Дело в том, что в предыдущие два дня рубль сильно подешевел. Доллар отскочил от четырехлетнего минимума на 20%, а евро от пятилетнего — на 25%, в том числе из-за массового закрытия коротких позиций в инвалюте. В результате спрос на нее ослаб, а спекулянты могут уже фиксировать быструю и внушительную прибыль.

К тому же в целом факторы, которые до этого способствовали планомерному подорожанию рубля, по большей части сохранили свое воздействие. Это снижение спроса на инвалюту, вызванное падением импорта, отсутствием покупок в рамках бюджетного правила и регуляторными ограничениями.

Конечно, ослабление мер валютного контроля и быстрое смягчение монетарной политики ЦБ постепенно уменьшат этот дисбаланс покупателей и продавцов инвалюты, что вместе с восстановлением импорта вернет курс рубля к более низким и экономически обоснованным уровням. Однако пока реакция валютного рынка на эти шаги властей носит по большей части избыточный эмоциональный характер. Поэтому мы можем увидеть столь же стремительное восстановление рубля, хотя вряд ли он приблизится к достигнутым недавно многолетним вершинам.

Российский долговой рынок умеренно корректирует ралли предыдущих двух сессий. Индекс гособлигаций RGBI еще вчера откатился от новой трехмесячной вершины и в пятницу продолжил проседать.