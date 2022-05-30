Российский рынок акций завершал прошлую неделю в районе 3400 п. по индексу МосБиржи. Котировки по-прежнему находятся в рамках широкого бокового коридора.

О каких-то среднесрочных целях можно будет говорить лишь в случае пробоя одной из границ устоявшегося диапазона. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165-2235 п. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460-2500 п. В случае их пробоя целевые ориентиры могут сместиться в сторону 2810-2840 п. Базовым среднесрочным сценарием является вариант с пробоем именно верхней границы.

Сектора. Сильнее рынка сегодня могут продолжить выглядеть акции нефтяного сектора на фоне роста фьючерсов Brent (выше $116). Положительный краткосрочный взгляд по бумагам Лукойла и Татнефти. Позитивный технический сигнал по акциям Роснефти появится при преодолении области 410-415 руб.

В то же время какого-то повышенного интереса в банковском секторе пока не наблюдается. Участники рынка сохраняют консервативный подход к бумагам крупнейших банков из-за неопределенности по поводу масштаба и формы потенциальной докапитализации. К тому же с учетом ожидаемых убытков по итогам 2022 г. следующие дивиденды в базовом сценарии по ВТБ и Сбербанку ожидаются не ранее лета 2024 г. В этой ситуации многие предпочитают временно сделать ставку на сырьевой сектор.

Ключевыми позитивными событиями прошлой недели стали снижение ключевой ставки до 11%, а также объявление рекордно высоких дивидендов по Газпрому. На следующем заседании 10 июня Банк России, на наш взгляд, продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Например, возможно снижение ключевой ставки до 10%. Но было бы особенно символично снизить ее до 9,5%, то есть к тому уровню, с которого в феврале произошел резкий скачок. В 2014 г, когда ставка была также экстренно увеличена до 17%, ЦБ понадобилось полтора года, чтобы вернуть ее к прежнему уровню. В этот раз может потребоваться менее полугода.

Облигации. После двух сессий уверенного роста начали корректироваться гособлигации. Доходности ОФЗ в пятницу незначительно снизились. Тем не менее в отличие от ключевой ставки, они уже вернулись к февральским уровням. На долговом рынке в ОФЗ допускаем еще подъем при выходе дефляционной статистики от Росстата (по средам), но он может быть лишь умеренным.

А вот по корпоративным облигациям пространство для положительной переоценки средних и длинных выпусков сохраняется. Их премия в доходности к кривой ОФЗ остается повышенной: G-пред держится выше 230 б.п., тогда как среднее значение последних лет составляло 85-100 б.п. То есть премия в корпоративных бумагах в среднем все еще на 1,3% (130 б.п.) выше обычного уровня. Со временем ждем ее возврата к прежним значениям за счет роста цены облигаций.

Что касается Газпрома, то на акции компании в пятницу пришлась почти половина всего оборота. При этом ожидаемо после импульса роста четверга далее скорость подъема замедлилась, и к концу недели мы даже видели локальную коррекцию. Цена откатилась от 305 к 294 руб. на фоне огромного числа инвесторов, желающих зафиксировать прибыль по факту реализации ожидаемого события. Однако откат вряд ли будет по-настоящему глубоким. Все-таки дивдоходность Газпрома остается самой высокой среди голубых фишек, а в следующем году многие ждут еще более высокий выплаты. Сильная зона поддержки может быть в районе 270-280 руб.

В паре USD/RUB три сессии подряд наблюдается подъем. За счет смягчения мер валютного регулирования, снижения ключевой ставки и завершения налогового периода курс вернулся к 66-67.

На мой взгляд, разворот с минимумов уже точно состоялся, однако сохранение высокой скорости ослабления рубля я бы не ждал. Локальная слабость рубля в том числе была связана с паузой или сокращением объемов по продаже экспортной выручки в евро (в большей степени за газ). Поэтому, как только вернутся продажи газовой выручки к недавним значениям, а спекулятивный ажиотаж в валюте снизится, то волна роста USD/RUB завершится.

В ближайшее время доллар будет определяться с границами нового коридора консолидации. Очевидно, что амплитуда колебаний должна постепенно снизиться с экстремальных значений. Возможно, что при сохранении текущих сырьевых цен по доллару мы увидим диапазон 62-71.