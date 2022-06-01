Ближе к закрытию торговой сессии в среду, 1 июня, основные российские индексы находятся в зоне роста. Долларовый индекс РТС в ходе торгов поднялся на 1,4% до 1224 п. благодаря сильной позиции национальной валюты. Рублевый индекс Мосбиржи закрывается ростом на 1% на уровне 2377 п. Завтра ожидаемый диапазон по индексу Мосбиржи: 2300-2400 пп. В фокусе участников рынка преимущественно новостной фон.

Сегодня мировые площадки торгуются разнонаправленно. Американский рынок открылся с восходящей динамикой после выходного. Европейские фондовые площадки завершают торги в «зелёной зоне». Индексы АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) немного скорректировались после роста накануне.

Нефтяные котировки немного отошли от максимумов до 118 долларов за баррель сорта Brent на фоне разворота доллара США и фиксации позиций рядом участников на рынке «чёрного золота» на фоне новостей об эмбарго. В ближайшее время растущий спрос из-за снятия локдаунов в Китае будет поддерживать нефтяные котировки. Завтра внимание инвесторов будет приковано к заседанию ОПЕК+ на котором состоится обсуждение квот на будущий месяц, а также возможно обсуждение позиции России относительно ее квоты.

Валютная пара USD/RUB консолидировалась около 61,2 руб./$. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 59,0-63,0 за доллар.