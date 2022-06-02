Российский рынок акций в среду показал положительный результат, индекс МосБиржи поднялся на 0,8% к 2370 п. При этом объемы торгов остались относительно низкими, а большую часть сессии индекс колебался в пределах 15 пунктов. Так что какой-то выраженной и устойчивой динамики пока не наблюдается.

Текущая картина на графике индекса МосБиржи характерна для стандартной фазы боковика. Этот период может быть достаточно продолжительным. Сигналом о формировании тренда станет пробой одной из границ торгового диапазона. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля: снизу область 2165-2235 п., сверху уровни 2460-2500 п. Пока не произошло выхода из этого коридора, сценарий боковой консолидации остается в силе.

Со вчерашнего дня в российских и иностранных акциях снова появилась возможность открывать короткие позиции. Каких-то выраженных просадок широким фронтом в ликвидных бумагах не произошло.

Если отбросить дивидендные истории типа Газпрома или дочек ГЭХа, то в целом на нашем рынке устойчивых движений среди голубых фишек не так много. Мы видим попеременные скачки в разных секторах, но при этом уровни индекса остаются прежними. Вот и вчера в лидерах роста оказались обыкновенные акции Сбербанка (+3,1%), однако предпосылок для сохранения опережающей динамики даже в ближайшие 2-3 сессии нет. Отмечу лишь один момент: физлица в среду резко нарастили длинные позиции во фьючерсах Сбербанка (на 61%), тогда как юрлица, наоборот, открывали шорт. В других фьючерсных контрактах никаких подобных резких перекосов в новых позициях в последние дни не наблюдалось.

Многие участники рынка в текущих условиях в первую очередь ориентируются на бумаги с высокими ожидаемыми дивидендами. Тем более у большинства из них еще есть пространство для положительной переоценки на фоне снижения рублевых процентных ставок.

На валютном рынке вчера был снят запрет на длинные позиции с плечом. В отличие от акций здесь этот момент хоть как-то проявился. Всплеска торговых оборотов мы не видели, но вот неэффективный курс евро, о котором мы много раз писали в последние дни, начал возвращаться к фундаментально справедливым значениям.

Еще во вторник при соотношении пары EUR/USD на международном рынке Forex на уровне 1,075, на Мосбирже через кросс-курс EUR/RUB и USD/RUB это значение получалось около 1,01. Но вчера оно уже подросло до 1,045. Возможно, эта нормализация является эффектом от падения продаж экспортной выручки в евро, а может это как раз результат появления маржинальных операций, которые выравнивают курс.

Почему рубль вчера перестал укрепляться? Курс USD/RUB остался в диапазоне 61-62. В первую очередь, я связал бы это не с нахождением какого-то оптимального уровня спроса и предложения, а все-таки с падением оборотов по евро.

В последнее время многие уже заметили, что объемы торгов по евро непостоянные. Разница между днями без каких-либо внешних причин может доходить до 100%. Вот и вчера обороты в режиме TOM составили лишь 71,7 млрд руб. против понедельника-вторника со 140+ млрд руб.

Делаем предположение, что это эффект от неравномерности реализации газовой выручки из Европы, которая на 100% должна конвертироваться в рубли. По всей видимости, потоки поступлений из ЕС непостоянные, что и сказывается на повышенных колебаниях. В это же время спрос на валюту со стороны импортеров более сглаженный. Если вдруг завтра объемы по евро опять резко вырастут, то рубль может вновь показать сильное укрепление.

Так что, возможно, одним из инструментов, который позволит справиться с разрушительно высокой для экономики волатильностью рубля, могло бы стать какое-то сглаживание процесса продажи экспортной выручки за газ, внедрение специальных механик, чтобы не было избыточных перекосов.

Примечание: Если нет спроса или предложения по евро, то из-за кросс-курса и доллар к рублю должен показывать соответствующую динамику. Поэтому слежение за оборотами евро в том числе важно и для оценки причин остановки укрепления USD/RUB.

Инфляции нет. Росстат сообщил, что после дефляции в 0,02% на прошлой неделе индекс потребительских цен (ИПЦ) не изменился. То есть инфляция временно исчезла. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Потребительская активность при этом невысокая, кредитование замедляется.

Цифры Росстата крайне позитивны как для рынка акций, так и для облигаций. Сохранение околонулевых значений по ИПЦ на следующей неделе стало бы поводом для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Заседание назначено на 10 июня. Ожидаем снижения ставки до 9-10%. Символичным был бы шаг до 9,5%, то есть к уровням, с которых в феврале ставка поднялась к 20%. После аналогичного шага в декабре 2014 г. регулятору потребовалось полтора года, чтобы вернуться на прежние уровни. В этот раз Центробанку удастся сделать это за полгода.

ОФЗ на этом фоне возобновили подъем. Индекс гособлигаций (RGBI) подскочил на 0,9% до максимумов с февраля. Вся кривая доходностей ОФЗ уже опустилась ниже 10% (исключение выпуск 26209 с погашением в июле). В среднесрочной перспективе выпуски с дюрацией от 3 лет еще имеют пространство для умеренного роста.

Говоря о корпоративных бондах, в последние месяцы мы часто указываем на их недооценку, ориентируясь на G-спред. Так вот он все еще остается высоким: 247 б.п. против средних 80-95 б.п. в прошлые годы. Так что покупка ОФЗ, несмотря на более низкие кредитные риски, менее интересна, чем приобретение облигаций компаний со средними сроками погашения (3-5 лет).

Бумаги в фокусе

∙ Транснефть-ап (+5%). Лидер роста среди акций индекса. Госкомпания пока еще не дала рекомендации по дивидендам. Ближайшие технические ориентиры могут находятся около 125 000 руб.

∙ Сбербанк-ао (+3,1%). Корпоративных причин для опережающей динамики не появлялось. Выше описали наличие повышенной активности во фьючерсах на обыкновенные акции. В целом же бумаги в последние недели почти полностью повторяют динамику индекса МосБиржи. Какой-то устойчивой тенденции нет. Для смены сентимента необходимо преодоление важных технических сопротивлений. Это уровни 127 и 135 руб.

∙ ОГК-2 (+3,8%). На фоне анонсированных дивидендов бумаги выглядят очень уверенно. Причин для глубоких коррекций сейчас нет. Вполне допускаем дальнейший подъем в сторону годовых максимумов 0,65-0,70 руб.

∙ Держим в фокусе и Мосэнерго, которая пока еще не дала рекомендации по дивидендам. Но, если ориентироваться на параметры выплат у других дочек ГЭХа, то дивиденды составят 0,223 руб. на акцию или 11,7% по текущим ценам. Реакция бумаг на это события наверняка будет позитивной.

∙ Сегежа (-5,6%). Вчерашний спад — целиком результат дивидендного гэпа. Причем просадка оказалась на 1,4% меньше, чем размер выплат, что позитивно. Акции Сегежи выступают интересным вложением на длинном горизонте с фокусом на устойчивый рост бизнеса. В это же время компания продолжает платить дивиденды, так что кейс достаточно редкий. Но в среднесрочной перспективе следим за отчетами компании. В фокусе следующие непростые моменты, с которыми может сталкиваться Сегежа: рост стоимости инвестпроектов, перебои с поставками в дальнее зарубежье, а также крепкий рубль.

∙ Мечел-ап (-23,6%), Мечел-ао (+2,2%). Результаты бумаг полностью понятны, учитывая отказ от дивидендов по привилегированным бумагам. Соотношение цен АО/АП поднялось до 0,81. Это максимум за последний год. Более того, в среднесрочной перспективе интерес участников к префам, скорее всего, останется подавленным. Сейчас нет уверенности, что в 2023 г. компания точно вернется к дивидендным выплатам, поэтому допускаю рост соотношения вплоть до 0,9.

∙ Сегодня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Скорее всего, страны согласуют дополнительное плановое повышение квоты на добычу (+430 тыс. б/с). Но это не играет роли, так как картель уже несколько месяцев добывает гораздо меньше, чем допустимо в рамках соглашения.

∙ Московская биржа опубликует данные по оборотам торгов за май.

∙ В США среди наиболее заметных имен финансовую отчетность опубликуют: Crowdstrike, lululemon athletica, Hormel Foods и др.