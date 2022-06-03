Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов продолжила консолидироваться в диапазоне 61-62 руб.

Курс доллара третий день подряд колеблется около 9-ти дневной скользящей средней, при этом на валютном рынке наблюдается невысокая торговая активность (на 40% ниже средненедельных значений). Мы полагаем, что сдерживает рубль от укрепления сузившийся навес предложения иностранной валюты из-за фактора начала месяца (период, когда крупные экспортеры наименее активны). Отметим, что на фоне снижения активности покупателей газа, евро продолжил дорожать к рублю и доллару, а спрэд пар евро-долл. на МосБирже и Forex впервые с конца марта в ходе торгов в четверг сужался до 1 цента, что говорит о локальном достижении парами евро-рубль и доллар-рубль баланса между спросом и предложением.

Сегодня полагаем, что возможно легкое ослабление национальной валюты из-за фактора пятницы (когда спекулянты закрывают свои короткие позиции), — курс доллара по итогам торгов может закрепиться выше отметки 62 руб.