2022-06-03T09:36:14+03:00
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2022-06-03T09:36:14+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220603/837071547.html
Курс доллара может слегка подорожать сегодня
Мнения аналитиков
Новости
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Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов продолжила консолидироваться в диапазоне 61-62 руб. Курс доллара третий день подряд колеблется около 9-ти дневной скользящей средней, при... ПРАЙМ, 03.06.2022
мнения аналитиков, новости, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Егор Жильников
https://cdnn.1prime.ru/images/83641/66/836416615.png
Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов продолжила консолидироваться в диапазоне 61-62 руб.
Курс доллара третий день подряд колеблется около 9-ти дневной скользящей средней, при этом на валютном рынке наблюдается невысокая торговая активность (на 40% ниже средненедельных значений). Мы полагаем, что сдерживает рубль от укрепления сузившийся навес предложения иностранной валюты из-за фактора начала месяца (период, когда крупные экспортеры наименее активны). Отметим, что на фоне снижения активности покупателей газа, евро продолжил дорожать к рублю и доллару, а спрэд пар евро-долл. на МосБирже и Forex впервые с конца марта в ходе торгов в четверг сужался до 1 цента, что говорит о локальном достижении парами евро-рубль и доллар-рубль баланса между спросом и предложением.
Сегодня полагаем, что возможно легкое ослабление национальной валюты из-за фактора пятницы (когда спекулянты закрывают свои короткие позиции), — курс доллара по итогам торгов может закрепиться выше отметки 62 руб.