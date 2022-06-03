Российский рынок акций в четверг вновь проявил слабость. Индекс МосБиржи потерял почти 1,5% на средних оборотах. В лидерах снижения металлургический сектор, в первую очередь из-за рухнувших на 15% акций Северстали.

По индексу МосБиржи пока по-прежнему остается актуальным боковик. Котировки постепенно сползают в сторону его нижней границы, расположенной в районе 2165-2235 п. Сверху же ключевые уровни находятся на 2460-2500 п., но предпосылок к их штурму в ближайшей перспективе не наблюдается. Пока не произошло выхода за пределы обозначенных границ, сценарий боковой консолидации остается в силе.

Северсталь и санкции. Ключевой темой вчера стало внесение в санкционный список США (SDN-List) бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи, а также компаний Северсталь, Севергрупп и Nordgold.

На этом фоне капитализация Северстали рухнула на 120 млрд руб. за полтора часа. Котировки акций откатились в район 800-820 руб., обновив не только февральские минимумы, но и приблизившись к значениям, которые были на панике пандемийных распродаж весной 2020 г.

Попадание в SDN-List предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. В 2021 г. экспортные поставки составляли около половины.

В истории встречались кейсы, когда крупным металлургам удавалась выйти из под ограничений, но для этого Олегу Дерипаске, например, пришлось существенно снизить контроль в РУСАЛе, поменяв структуру корпоративного управления. Это небыстрый процесс.

С одной стороны, ранее санкции в отношении Мордашова уже были введены со стороны ЕС, что в том числе сказалось на сокращении поставок Северстали в Европу (на нее приходилось до 30% выручки). То есть негативный эффект отчасти был учтен. С другой — каких-то позитивных драйверов, в том числе дивидендных перспектив, в ближайшем будущем инвесторы могут не увидеть. В связи с этим спрос на бумаги будет ограниченным, а акции способны опуститься еще ниже.

Санкционные новости негативны и для ММК, который имеют высокую долю продаж на внутреннем рынке. Из-за проблем с поставками Северстали на внешние площадки конкуренция внутри страны по некоторой продукции будет только увеличиваться и давить на цены и маржинальность.

Продолжается мини-ралли в облигациях. В первую очередь речь пока идет об ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) вчера прибавил еще 1,1%, позитивно реагируя на нулевую инфляцию в стране. Кривая доходности приняла плоский вид. На горизонтах от 1 до 10 лет доходность колеблется в районе 9,1-9,5%.

Чуть скромнее темпы роста по индексу корпоративных бумаг (RUCBICP). Мы множество раз отмечали, что он традиционно отстает в динамике от ОФЗ и догоняет позже. Так что перспективы для подъема облигаций компаний сохраняются. Удержание средних и даже длинных бондов остается актуальным в преддверии заседания ЦБ РФ в следующую пятницу. Более того, если позволяет риск-профиль, то можно рассмотреть перекладку из ОФЗ.

Квоты на добычу ОПЕК+ поднимаются быстрее, чем планировалось. Страны согласовали увеличение потолка производства в июле и августе по 648 тыс. б/с, заранее учтя те объемы, которые должны были прийтись на сентябрь.

Негативно ли это для рынка нефти? На мой взгляд, эффект нейтральный. Участники картеля уже несколько месяцев добывают более чем на 1,5 млн б/с меньше, чем могли бы. А повышение квоты, по сути, носит лишь формальный характер.

С другой стороны, логично предположить, что ускоренное распределение сентябрьской квоты на июль-август сделано не просто так, а в интересах какого-то участника, который намерен активно наращивать производство в ближайшее время. Из крупных производителей существенно увеличить добычу может лишь Саудовская Аравия. В мае страна нарастила производство до 8,48 млн б/с (+0,35 м/м). Но чтобы дойти до плановой августовской квоты Саудовской Аравии нужно добавить еще почти 2,5 млн б/с. Сценарий столь быстрого роста кажется крайне маловероятным.

Слухи в СМИ о каком-то потенциальном выходе России из ОПЕК+ ожидаемо не подтвердились.

Цены на нефть Brent в четверг выросли на 1,2% до $117,6. То есть решение картеля заранее распределить сентябрьскую квоту пока не воспринимается в качестве сигнала об опережающем росте добычи. В то же время вчерашняя статистика американской EIA по запасам нефти и нефтепродуктов указала их снижение — позитив для нефтяных цен. А стратегические запасы в США (SPR) опустились до 526 млн баррелей, минимума с 1987 г.

Российский рубль выглядит стабильно. Амплитуда колебаний четверга по USD/RUB уложилась в 50 коп. (61,4-61,9). Это минимум последних недель.

Мы отмечаем отсутствие значительных объемов экспортной выручки, в первую очередь по евро. В такой ситуации причин для укрепления рубля нет, поэтому валютные курсы относительно стабильны. При этом вчера вновь отмечалось постепенное исчезновение неэффективности по EUR/RUB. С запуском плечей на валютном рынке курс возвращается к фундаментально справедливым значениям. Ранее он был чрезмерно перепродан.

Бумаги в фокусе

Мосэнерго (+5,6%). Ожидания высоких дивидендов оправдались. Совет директоров рекомендовал выплатить 0,22308 руб. на акцию. Дивдоходность 11,2%. В условиях снижения рублевых процентных ставок высокие дивиденды таких компаний как Мосэнерго и ОГК-2 обеспечивают их бумагам сильную поддержку. В ближайшей перспективе причин для глубоких падений нет.

Интер РАО (+4,1%). В последнее время акции выглядят постоянно лучше рынка. Спрос инвесторов обусловлен рекордно высокой дивидендной доходностью компании, которая обеспечена распределением всего лишь 25% чистой прибыли. Кроме того, у компании огромная подушка ликвидности сопоставимая с капитализацией, треть квазиказначейских акций, а также стабильный денежный поток, даже несмотря на неизбежное падение экспорта по итогам 2022 г.

С технической точки зрения ближайшая область потенциального торможения наверху может быть расположена около 3,55-3,85 руб. Это на 7,5-16,5% выше текущих отметок. Однако достигнуть обозначенных рубежей в июне акции не успеют. Уже на следующей неделе в четверг будет дивидендный гэп.

Московская биржа (-0,9%). Компания представила отчет о торговых оборотах за май. Общий объем на рынках биржи в мае вырос на 5,2% г/г и составил 78,2 трлн руб. Прирост обеспечен исключительно денежным рынком, который вырос с 34,2 до 55,4 трлн руб. В это же время майские обороты в годовом выражении по акциям и распискам упали на 72%, облигациями — на 67%, на срочном рынке — на 46%.

Сегодня акции биржи находятся около важного уровня 85-87 руб., от которого в течение последних месяцев было несколько отскоков. Риски просадки ниже этой области повышенные. При пробое 85 вниз далее откат может продолжиться к 79-80 руб.

Сбербанк-ао (-2,4%), Сбербанк-ап (-1%). Мне кажется многие пропустили вчера важное заявление Германа Грефа. Он отметил, что Сбербанк всегда консервативно подходил к формированию капитала, а для соблюдения нормативов и продолжения кредитования банку будет достаточно капитализировать прибыль 2021 г. То есть это признак того, что какой-то господдержки и дополнительной докапитализации не потребуется. А значит не будет размытия доли акционеров за счет нового выпуска акций или долга. Явный позитив для бумаг Сбербанка.

Мечел-ап (-5,7%). После падения на 23% в среду вчера бумаги продолжили выглядеть слабо, что вполне закономерно. После отказа от дивидендов краткосрочной и среднесрочной идеи в префах Мечела нет. Сдерживать их может лишь близость к цене обыкновенных акций, ниже которой котировки вряд ли опустятся (130 руб.).